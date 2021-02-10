Samsung начала обновлять смартфоны среднего сегмента до Android 11 и One UI 3.0





Нельзя назвать Samsung компанией, которая оперативнее всех обновляет свои устройства до новой версии Android, тем не менее, последнее время у компании виден прогресс в этом направлении. В декабре апдейт с Android 11 и фирменной оболочкой One UI 3.0 начал прилетать на флагманские девайсы Samsung Galaxy. Теперь же стало известно, что и смартфоны среднего сегмента начали получать новую прошивку, даже опережая график распространения обновлений.

В частности, сообщают, что Android 11 и One UI 3.0 стали доступны для моделей Galaxy A51 5G и A71 5G, хотя ранее планировалось, что обновление для них будет готово только весной. В Индии апдейт начали получать владельцы Galaxy M30s. А в наших краях свежая прошивка уже доступна на Galaxy M31s. Размер обновления составляет около 2 ГБ.

Модельный ряд смартфонов Samsung насчитывает огромное количество устройств, так что компании еще предстоит усердно поработать, чтобы обновить большую часть из них до Android 11. В то же время можно рассчитывать на то, что прошивка прилетит на ваш смартфон даже раньше намеченного времени.

Источник: 9to5google