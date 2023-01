Накопители Samsung 990 Pro быстро теряют «здоровье» — пользователи массово жалуются на стремительное снижение показателей состояния SSD

Компания Samsung получает большое количество сообщений о том, что твердотельный накопитель Samsung 990 Pro слишком быстро теряет работоспособность. Речь идет о снижении значений SMART, характеризующих «здоровье» накопителя, которые отображают в удобном виде программы для диагностики. Пользователи сообщают о более быстром, чем это происходит обычно с другими накопителями, ухудшении работоспособности Samsung 990 Pro в течение месяца.

Несколько пользователей на Reddit и overclock.net говорят, что утилиты для мониторинга состояния хранилищ данных сообщают о тревожно низких показателях работоспособности их Samsung 990 Pro и шокирующе больших объемах записанных данных всего через несколько недель использования. Многие утилиты, такие как CrystalDiscInfo и программное обеспечение Samsung Magician, сообщают о том, что одни и те же данные стремительно меняются.

Гарантия Samsung распространяется на срок до пяти лет или на 600 терабайт записи для модели 1 ТБ и 1200 ТБ для модели 2 ТБ, начиная со 100-процентной работоспособности при первоначальной установке. Magician и CrystalDiscInfo сообщили одному пользователю, что на его твердотельном накопителе емкостью 2 ТБ осталось всего 93% «здоровья», несмотря на то, что они записали всего около 7 ТБ, что должно оставить им более 99%. Другие сообщают об аналогичных оценках.

По крайней мере, один пользовательский диск теряет около 1% в неделю, что теоретически означает выходу SSD из строя в течение 18 месяцев. Другой потерял 3% за один день. В Твиттере зафиксирован экран результатов CrystalDiscInfo с 64%, оставшимися после записи всего 2 ТБ (выше).

After reading your article, I thought I’d take a look at mine. The results are horrendous! 36% worn out after writing less than 2TB of data? @SamsungUK what is going on? pic.twitter.com/VdzLoEAarN

— Neil Schofield (@neilaschofield) January 22, 2023