Samsung представила SSD NVMe PM9C1a — флеш-память V-NAND 7-го поколения, PCIe 4.0 и скорости 6000/5600 МБ/с

Компания Samsung Electronics сегодня объявила о запуске в производства высокопроизводительного твердотельного накопителя PCIe 4.0 NVMe PM9C1a. SSD базируется на передовом 5-нм техпроцессе Samsung и технологии V-NAND седьмого поколения, что обещает прирост в играх.

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Благодаря интерфейсу PCIe 4.0, Samsung PM9C1a может похвастаться скоростью последовательного чтения и записи в 1,6 и 1,8 раза большими, чем у накопителей предыдущего поколения (PM9B1) – 6000 МБ/с и 5600 МБ/с. Устройство поддерживает до 900 тыс. и 1000 тыс. операций ввода-вывода в секунду при чтении и записи.

PM9C1a также обеспечивает до 70% большую энергоэффективность на ватт, чем предшественник. Это означает, что новый SSD может выполнять то же количество задач, потребляя значительно меньше энергии. Кроме того, когда ноутбук переходит в режим ожидания, SSD потребляет примерно на 10% меньше энергии.

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Samsung PM9C1a поддерживает стандарт безопасности Device Identifier Composition Engine (DICE), созданный Trusted Computing Group (TCG) — глобальной организацией, разрабатывающей открытые стандарты компьютерной безопасности. DICE безопасно генерирует криптографические ключи на накопителе, обеспечивая аутентификацию устройства для защиты от атак на цепочку поставок — кибератак, нацеленных на компании из-за уязвимостей в сети их поставщиков.

Твердотельные накопители Samsung PM9C1a будут доступны с емкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ в форм-факторе M.2 (22 мм x 30 мм, 22 мм x 42 мм, 22 мм x 80 мм).

Источник: VideoCardz