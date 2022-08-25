Samsung 990 Pro — новые NVMe-накопители с PCIe 4.0 и скоростью чтения до 7450 МБ/с (загружает карту Forspoken в секунду)

Сегодня Samsung представила твердотельный накопитель 990 Pro PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для игр, 3D-рендеринга, анализа данных и редактирования видео 4K.

По заявлению производителя, SSD 990 Pro демонстрирует скорость последовательного чтения до 7450 МБ/с и скорость записи до 6900 МБ/с (Для 980 Pro были заявлены 7000 и 5000 МБ/с). Скорость произвольного чтения и записи накопителя Samsung достигает 1400/1550 тыс. операций ввода-вывода в секунду, что на 55% выше, чем у 980 Pro.

В качестве примера быстродействия накопителя 990 Pro Samsung приводит загрузку одной из карт игры нового поколения Forspoken за одну секунду. Компания планирует выпустить 1 ТБ и 2 ТБ варианты нового SSD в октябре этого года. Накопитель вместимостью 4 ТБ появится в 2023 году.

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Желающие купить или собрать новый ПК в конце этого года, могут подождать выхода твердотельных накопителей PCIe 5.0 с поддержкой этого интерфейса новейшими процессорами Intel Alder Lake и AMD Zen 4. Apacer и Zadak осенью обещают представить SSD со скоростью до 13000 МБ/с. Производительные твердотельные накопители PCIe 4.0, такие как Samsung 990 Pro будут полезны для пользователей, которые намерены использовать системы PCIe 4 еще некоторое время.

Источник: TechSpot