Samsung перенесла выход Galaxy S23 FE на июнь из-за спада спроса на Galaxy S23 — инсайдер

По сведениям инсайдера Revegnus, продажи смартфонов Samsung Galaxy S23 резко «просели» в мае. Предварительно известно, что актуальные флагманы продаются на 20% хуже, чем Galaxy S22 годом ранее. Чтобы компенсировать это и подогреть интерес к линейке, компания ускорила выпуск Galaxy S23 FE, который представят раньше Galaxy Fold 5 и Flip 5. Ожидается, что гибкие смартфоны покажут в июле – следовательно, S23 FE может появиться в июне.

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Ранее инсайдеры говорили о выходе Samsung Galaxy S23 после Fold 5 и Flip 5, некоторые переносили возможную дату презентации на следующий год. По слухам, телефон получит процессор Exynos 2200, камеру 50 МП, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ накопитель и аккумулятор на 4500 мАч.

Поколение Galaxy S22 не получило модель S22 FE, последний представитель линейки Fan Edition на сегодняшний день – S21 FE. Серия позиционируется как облегченный флагман, при создании которого Samsung учитывает пожелания пользователей. Относительно недорогие смартфоны с флагманской внешностью традиционно пользуются спросом.

Источник: Phone Arena