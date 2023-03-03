Samsung тестирует новый шарнир для Galaxy Fold 5 — красота в обмен на долговечность

Samsung обновит дизайн шарнира в следующей модели складного телефона Galaxy Fold 5 и собирается протестировать его в ближайшие дни. Согласно сведениям The Elec, сейчас проводятся масштабные испытания Fold 5, однако на них заявлены несколько меньшие требуемые характеристики, чем предлагают конкуренты.

Согласно информации, Samsung находится на финальной стадии испытаний новой конструкции шарнира Galaxy Fold 5. Это тестирование будет продолжаться в течение следующего месяца и завершит разработку этого узла.

Новый дизайн соединения Samsung для Galaxy Z Fold 5 известен как каплевидная петля. Экран загибается внутрь, когда телефон закрыт. Это дает множество преимуществ, в том числе и менее заметные складки на дисплее, а также отсутствие большого зазора в сложенном состоянии. Конструкция также позволит сделать телефон более тонким: ожидается толщина Fold 5 не более 14 мм – по сравнению с максимальной толщиной 15,8 мм у Fold 4.

Сообщается, что в ходе тестирования нового шарнира и дисплея Samsung проверит сборку на 200 000 и 300 000 сгибов. 200 000 – это базовый износ, а 300 000 – дополнительный лимит. В компании, возможно, стремится сохранить около 85% первоначальной прочности после 200 000 складываний.

200 000 сгибаний примечательны тем, что это число намного ниже, чем предлагают некоторые конкуренты Samsung. Oppo, например, обещает 400 000 сложений в Find N2 и Find N2 Flip, что вдвое больше, чем у Samsung. Конечно, только время покажет, насколько хороши эти устройства на самом деле, но номинально Samsung всё же отстает. Ожидается, что Galaxy Fold 5 и Flip 5 поступят в продажу летом.

Источник: 9to5Google