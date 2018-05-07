Samsung пересмотрела цены на новые NVMe-накопители 970 Pro и 970 Evo, сделав их еще доступнее

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За день до начала продаж новеньких NVMe-накопителей Samsung 970 Pro и 970 Evo южнокорейский производитель решил пересмотреть изначально установленные рекомендованные цены, повысив привлекательность своих устройств в глазах потенциального покупателя.

Сильнее всего подешевели NVMe-накопители Samsung 970 Pro, потеряв 25% от изначальной цены. В то же время в случае линейки 970 Evo скидка менее существенна и варьируется в пределах 5-13%. Ниже в таблице можно сравнить по цене 970 Pro и 970 Evo с предшественниками и популярными предложениями конкурентов, в том числе и с точки зрения изменения стоимости одного гигабайта.

240-256 ГБ 400-512 ГБ 960-1024 ГБ 2 ТБ Samsung 970 Pro — $249,99 (49¢/ГБ) $499,99 (49¢/ГБ) — Samsung 970 Evo $109,99 (44¢/ГБ) $199,99 (40¢/ГБ) $399,99 (40¢/ГБ) $799,99 (40¢/ГБ) Samsung 960 Pro — $319,25 (62¢/ГБ) $604,65 (59¢/ГБ) $1249,95 (61¢/ГБ) Samsung 960 Evo $117,99 (47¢/ГБ) $219,55 (44¢/ГБ) $432,35 (43¢/ГБ) — WD Black 3D NAND $119,99 (48¢/ГБ) $234,24 (47¢/ГБ) $449,99 (45¢/ГБ) — Intel SSD 760p $116,25 (45¢/ГБ) $215,45 (42¢/ГБ) $399,99 (39¢/ГБ) $1730,01 (84¢/ГБ) Plextor M9Pe $119,99 (47¢/ГБ) $209,19 (41¢/ГБ) — — HP EX920 $109,99 (43¢/ГБ) $199,99 (39¢/ГБ) $349,99 (34¢/ГБ) — MyDigitalSSD SBX $84,99 (33¢/ГБ) $157,99 (31¢/ГБ) $309,99 (30¢/ГБ) — Crucial MX500 (SATA) $69,99 (28¢/ГБ) $114,99 (23¢/ГБ) $236,06 (24¢/ГБ) $472,16 (24¢/ГБ)

Глобальные продажи 970 Pro и 970 Evo стартуют уже сегодня, 7 мая. Характеристики этих накопителей можно узнать из нашей предыдущей новости.

Источник: anandtech