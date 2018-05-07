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Samsung пересмотрела цены на новые NVMe-накопители 970 Pro и 970 Evo, сделав их еще доступнее
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Samsung пересмотрела цены на новые NVMe-накопители 970 Pro и 970 Evo, сделав их еще доступнее

Samsung пересмотрела цены на новые NVMe-накопители 970 Pro и 970 Evo, сделав их еще доступнее

За день до начала продаж новеньких NVMe-накопителей Samsung 970 Pro и 970 Evo южнокорейский производитель решил пересмотреть изначально установленные рекомендованные цены, повысив привлекательность своих устройств в глазах потенциального покупателя.

Сильнее всего подешевели NVMe-накопители Samsung 970 Pro, потеряв 25% от изначальной цены. В то же время в случае линейки 970 Evo скидка менее существенна и варьируется в пределах 5-13%. Ниже в таблице можно сравнить по цене 970 Pro и 970 Evo с предшественниками и популярными предложениями конкурентов, в том числе и с точки зрения изменения стоимости одного гигабайта.

  240-256 ГБ 400-512 ГБ 960-1024 ГБ 2 ТБ
Samsung 970 Pro

$249,99

(49¢/ГБ)

$499,99

(49¢/ГБ)

Samsung 970 Evo

$109,99

(44¢/ГБ)

$199,99

(40¢/ГБ)

$399,99

(40¢/ГБ)

$799,99

(40¢/ГБ)
Samsung 960 Pro

$319,25

(62¢/ГБ)

$604,65

(59¢/ГБ)

$1249,95

(61¢/ГБ)
Samsung 960 Evo

$117,99

(47¢/ГБ)

$219,55

(44¢/ГБ)

$432,35

(43¢/ГБ)

WD Black 3D NAND

$119,99

(48¢/ГБ)

$234,24

(47¢/ГБ)

$449,99

(45¢/ГБ)

Intel SSD 760p

$116,25

(45¢/ГБ)

$215,45

(42¢/ГБ)

$399,99

(39¢/ГБ)

$1730,01

(84¢/ГБ)
Plextor M9Pe

$119,99

(47¢/ГБ)

$209,19

(41¢/ГБ)

HP EX920

$109,99

(43¢/ГБ)

$199,99

(39¢/ГБ)

$349,99

(34¢/ГБ)

MyDigitalSSD SBX

$84,99

(33¢/ГБ)

$157,99

(31¢/ГБ)

$309,99

(30¢/ГБ)

Crucial MX500 (SATA)

$69,99

(28¢/ГБ)

$114,99

(23¢/ГБ)

$236,06

(24¢/ГБ)

$472,16

(24¢/ГБ)

 

Глобальные продажи 970 Pro и 970 Evo стартуют уже сегодня, 7 мая. Характеристики этих накопителей можно узнать из нашей предыдущей новости.

Источник: anandtech

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