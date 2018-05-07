Samsung пересмотрела цены на новые NVMe-накопители 970 Pro и 970 Evo, сделав их еще доступнее
За день до начала продаж новеньких NVMe-накопителей Samsung 970 Pro и 970 Evo южнокорейский производитель решил пересмотреть изначально установленные рекомендованные цены, повысив привлекательность своих устройств в глазах потенциального покупателя.
Сильнее всего подешевели NVMe-накопители Samsung 970 Pro, потеряв 25% от изначальной цены. В то же время в случае линейки 970 Evo скидка менее существенна и варьируется в пределах 5-13%. Ниже в таблице можно сравнить по цене 970 Pro и 970 Evo с предшественниками и популярными предложениями конкурентов, в том числе и с точки зрения изменения стоимости одного гигабайта.
|240-256 ГБ
|400-512 ГБ
|960-1024 ГБ
|2 ТБ
|Samsung 970 Pro
|
—
|
$249,99
(49¢/ГБ)
|
$499,99
(49¢/ГБ)
|
—
|Samsung 970 Evo
|
$109,99
(44¢/ГБ)
|
$199,99
(40¢/ГБ)
|
$399,99
(40¢/ГБ)
|
$799,99
(40¢/ГБ)
|Samsung 960 Pro
|
—
|
$319,25
(62¢/ГБ)
|
$604,65
(59¢/ГБ)
|
$1249,95
(61¢/ГБ)
|Samsung 960 Evo
|
$117,99
(47¢/ГБ)
|
$219,55
(44¢/ГБ)
|
$432,35
(43¢/ГБ)
|
—
|WD Black 3D NAND
|
$119,99
(48¢/ГБ)
|
$234,24
(47¢/ГБ)
|
$449,99
(45¢/ГБ)
|
—
|Intel SSD 760p
|
$116,25
(45¢/ГБ)
|
$215,45
(42¢/ГБ)
|
$399,99
(39¢/ГБ)
|
$1730,01
(84¢/ГБ)
|Plextor M9Pe
|
$119,99
(47¢/ГБ)
|
$209,19
(41¢/ГБ)
|—
|
—
|HP EX920
|
$109,99
(43¢/ГБ)
|
$199,99
(39¢/ГБ)
|
$349,99
(34¢/ГБ)
|
—
|MyDigitalSSD SBX
|
$84,99
(33¢/ГБ)
|
$157,99
(31¢/ГБ)
|
$309,99
(30¢/ГБ)
|
—
|Crucial MX500 (SATA)
|
$69,99
(28¢/ГБ)
|
$114,99
(23¢/ГБ)
|
$236,06
(24¢/ГБ)
|
$472,16
(24¢/ГБ)
Глобальные продажи 970 Pro и 970 Evo стартуют уже сегодня, 7 мая. Характеристики этих накопителей можно узнать из нашей предыдущей новости.
Источник: anandtech