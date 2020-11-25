Samsung представила Galaxy A12 и A02S — первые бюджетники модельного ряда 2021 года





Samsung представила первые смартфоны модельного ряда 2021 года — модели Galaxy A12 и A02S относятся к начальному уровню и выйдут в Европе в следующем году. Новинки ориентированы на тех, кому нужен современный телефон на Android занедорого.

Galaxy A12 — обновление нынешнего бестселлера среди бюджетников Galaxy A11. Обновленная модель построена на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,3 ГГц (предположительно, это Helio P35) и оснащена 6,5-дюймовым экраном TFT Infinity-V разрешением HD+ с вырезом вверху под 8-мегапиксельную камеру. Основная камера собрана из четырех модулей — с главным широкоугольным на 48 Мп, ультраширокоугольным на 5 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Объем ОЗУ составляет 3, 4 или 6 ГБ в зависимости от конфигурации, а флэш-памяти — 32, 64 или 128 ГБ. Для расширения последней есть слот microSD, поддерживающий карты объемом до 1 ТБ. Емкость аккумулятора Galaxy A12 — 5000 мА·ч, поддерживается 15-ваттная зарядка. Габариты Galaxy A12 составляют 164х75,8х8,9 мм при массе 205 г. Есть сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а вот NFC, увы, нет.

Galaxy A12

Galaxy A02S — это, по сути, урезанная версия Galaxy A12 по более доступной цене. Экран и аккумулятор — такие же, но остальные параметры даунгрейднули: объем ОЗУ ограничен 3 ГБ, а флэш-памяти — 32 ГБ, фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, а основная тройная камера включает сенсоры 13 Мп, 2 и 2 Мп. Платформа тоже другая — восьмиядерная SoC с частотой 1,8 Гц (предположительно, Snapdragon 450). Также Galaxy A02S лишена сканера отпечатков пальцев и оснащается устаревшим разъемом Micro USB вместо USB-C.

Samsung Galaxy A02s

Цветовая палитра у Galaxy A12 и A02S общая и включает четыре цвета — белый, черный, красный и синий. Первой в продажу поступит Galaxy A12 в январе 2021 года — базовая версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ оценена в €179, а топовая с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в €199. Модель Galaxy A02S начнет продавать в феврале 2021 года по цене €150.

Как раз вчера Xiaomi представила свой бюджетный смартфон Poco M3, который при цене 4299 грн (€130 евро) предлагает более интересные характеристики.