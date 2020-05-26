Samsung представила среднеуровневую SoC Exynos 880 со встроенным модемом 5G





Samsung сегодня представила новую среднеуровневую SoC Exynos 880 со встроенным модемом 5G, которая фактически является «младшей сестрой» дебютировавшей в прошлом году флагманской SoC Exynos 980. К слову, в Китае уже представлен первым смартфон на базе этой SoC — Vivo Y70s (конкурент дебютировавшего сегодня Redmi 10X) со стартовой ценой $280.

SoC Samsung Exynos 880 производится по 8-нм техпроцессу (8 нм Low Power Plus FinFET). В ее конфигурации два высокопроизводительных ядра Cortex-A77 с частотой 2,0 ГГц, шесть экономичных ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и GPU Mali-G76 MP5. Также в составе Exynos 880 есть специальный нейронный процессор (NPU), отвечающий за ускорение обработки задач искусственного интеллекта, и, как уже было сказано, встроенный модем 5G. Последний поддерживает работу в диапазонах ниже 6 ГГц ( Sub-6 GHz), обеспечивая загрузку данных со скоростью до 2,55 ГБит/с и передачу со скоростью до 1,28 Гбит/с, но не стандарт миллиметровых волн (mmWave). Также заявлена поддержка технологии E-UTRA-NR Dual Connectivity, что дает суммарную скорость 3,55 Гбит/с при агрегации подключений 2CC LTE и 5G. В сетях 4G модем обеспечивает загрузку данных со скоростью до 1 Гбит/с.

Среди основных возможностей SoC Exynos 880 — поддержка экранов разрешением до Full HD+, камер разрешением до 64 Мп, аппаратное кодирование и декодирование 4K UHD-видео со скоростью 30 к/с с использованием кодеков HEVC(H.265), H.264 и VP9, поддержка памяти LPDDR4x, UFS 2.1/eMMC 5.1, адаптеров Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 (802.11ac).

Можно особо не сомневаться, что эта SoC найдет применение в будущих моделях смартфонов линейки Galaxy A. Что же касается упомянутого 300-долларового Vivo Y70s, он предлагает 6 либо 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, дисплей IPS диагональю 6,53 дюйма разрешением Full HD+, тройную основную камеру с сенсорами разрешением 48, 8 и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Источник: Gizmochina