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Samsung представила среднеуровневую SoC Exynos 880 со встроенным модемом 5G

Samsung представила среднеуровневую SoC Exynos 880 со встроенным модемом 5G

Samsung представила среднеуровневую SoC Exynos 880 со встроенным модемом 5G


Samsung сегодня представила новую среднеуровневую SoC Exynos 880 со встроенным модемом 5G, которая фактически является «младшей сестрой» дебютировавшей в прошлом году флагманской SoC Exynos 980. К слову, в Китае уже представлен первым смартфон на базе этой SoC — Vivo Y70s (конкурент дебютировавшего сегодня Redmi 10X) со стартовой ценой $280.

SoC Samsung Exynos 880 производится по 8-нм техпроцессу (8 нм Low Power Plus FinFET). В ее конфигурации два высокопроизводительных ядра Cortex-A77 с частотой 2,0 ГГц, шесть экономичных ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и GPU Mali-G76 MP5. Также в составе Exynos 880 есть специальный нейронный процессор (NPU), отвечающий за ускорение обработки задач искусственного интеллекта, и, как уже было сказано, встроенный модем 5G. Последний поддерживает работу в диапазонах ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz), обеспечивая загрузку данных со скоростью до 2,55 ГБит/с и передачу со скоростью до 1,28 Гбит/с, но не стандарт миллиметровых волн (mmWave). Также заявлена поддержка технологии E-UTRA-NR Dual Connectivity, что дает суммарную скорость 3,55 Гбит/с при агрегации подключений 2CC LTE и 5G. В сетях 4G модем обеспечивает загрузку данных со скоростью до 1 Гбит/с.

Среди основных возможностей SoC Exynos 880 — поддержка экранов разрешением до Full HD+, камер разрешением до 64 Мп, аппаратное кодирование и декодирование 4K UHD-видео со скоростью 30 к/с с использованием кодеков HEVC(H.265), H.264 и VP9, поддержка памяти LPDDR4x, UFS 2.1/eMMC 5.1, адаптеров Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 (802.11ac).

Можно особо не сомневаться, что эта SoC найдет применение в будущих моделях смартфонов линейки Galaxy A. Что же касается упомянутого 300-долларового Vivo Y70s, он предлагает 6 либо 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, дисплей IPS диагональю 6,53 дюйма разрешением Full HD+, тройную основную камеру с сенсорами разрешением 48, 8 и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Источник: Gizmochina

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