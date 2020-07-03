Samsung пропустит 4-нм техпроцесс и перейдёт сразу к 3-нанометровому производству чипов





Как ожидается, в августе этого года компания Samsung запустит массовое производство чипов по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Первым устройством, изготовленным по нормам этого техпроцесса, станет собственная мобильная система-на-чипе Exynos 992, которая, вероятно, дебютирует в составе линейки смартфонов Galaxy Note 20.

Параллельно компания TSMC также запускает производство чипов по 5-нанометровому техпроцессу, и у неё в планах значатся сразу три 5-нм технологии. Однако, в отличие от TSMC, компания Samsung не собирается вкладывать ресурсы в 4-нанометрую технологию производства. Как заявляют осведомлённые источники, корейский технологический гигант пропустит 4-нанометровый этап и совершит скачок сразу к 3-нанометровому производству. И такой подход кардинально отличается от планов TSMC, которая намерена освоить промежуточный 4-нм техпроцесс к 2023 году.

Хотя Samsung является единственным производителем, который может идти в ногу с TSMC с точки зрения технологий, он продолжает отставать с точки зрения прогресса. TSMC уже получила заказы от таких компаний, как Apple, Qualcomm и Huawei. Samsung пока не может похвастаться таким широким портфелем контрактов, хотя и получила несколько заказов на массовое производство 5-нм чипов модемов Qualcomm Snapdragon X60 5G. По имеющимся сведениям, некоторые заказы также будут переданы TSMC, чтобы минимизировать риски, получить более эффективный ценовой рычаг воздействия и завершить отгрузки в заданные сроки.

Как ожидается, Samsung будет поддерживать производство по 5-нм технологии в течение 2021 года. Отказ от 4-нм технологии позволит компании направить больше ресурсов в освоение более передового производственного процесса. С другой стороны, это решение может привести к оттоку клиентов к TSMC, которая сможет предложить промежуточное решение. Во многом это будет зависеть от сроков освоения технологий.

Источник: wccftech