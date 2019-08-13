Samsung рассчитывает выпустить смартфон с инновационным графеновым аккумулятором в ближайшие два года





Как известно, компания Samsung является одной из немногих, кто разрабатывает перспективные технологии изготовления аккумуляторов, в том числе с использованием капризного графена (вот уже 15 лет ученые безуспешно пытаются приспособить графен для производства наноэлектроники будущего в промышленных масштабах). Еще в ноябре 2017 года Samsung рассказывала о графеновом аккумуляторе для мобильных устройств, превосходящем современные литий-ионные модели по энергетической плотности (на 45%) и скорости зарядки (в пять раз быстрее) при более продолжительном сроке службы, но в коммерческих устройствах технология так и не появилась. Но вот сейчас появились свежие данные, что Samsung близка к тому, чтобы делать смартфон с графеновой батарей реальность. Известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) утверждает, что первый смартфон Samsung с графеновой батареей должен выйти в ближайшие два года. Новая технология позволит полностью зарядить батарею всего за полчаса.

По крайней мере, таковыми являются планы корейского гиганта сейчас. Теплопроводность, эластичность и проводимость графена делают его идеальным материалом для новых батарей на замену нынешним литий-ионным решениям и не только батарей. Но несмотря на многочисленные попытки до сих пор не разработаны способы его получения в промышленных масштабах. Речь о получении большого однослойного листа монокристаллического графена, пригодного для дальнейшего использования в микроэлектронике. С учетом этого все подобные заявления по умолчанию воспринимаются с большим недоверием. С другой стороны, Huawei отыскала способ использовать графен для охлаждения на коммерческом уровне, последние флагманские смартфоны китайского производителя (Honor Magic 2 и Huawei Mate 20) выделяются графеновым охлаждением (тепловая трубка из графена максимально эффективно отводит тепло). Да и речь идет о Samsung, которая является одним из лидеров в этой области и располагает внушительными ресурсами.

Можно не сомневаться, что стоить эти самые графеновые батареи, когда они выйдут (и если они вообще выйдут) на рынок будут очень дорого. Достаточно вспомнить задержавшийся складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном, чтобы лишний раз убедиться в простой истине: цена инноваций всегда высока. Эван Блэсс также отметил, что хотя Samsung может выпустить реальный продукт, компании необходимо усердно работать над увеличением объемов производства и снижением производственных затрат. То есть, есть все шансы, что смартфон Samsung с графеновой батарей выйдет раньше Half-Life 3 или умной колонки Samsung Galaxy Home.

Источник: SamMobile