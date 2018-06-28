Samsung создала улучшенный сенсор изображения ISOCELL Plus с более точной цветопередачей и повышенной светочувствительностью

Специалисты компании Samsung разработали новый сенсор для камер под названием ISOCELL Plus, который позволяет получать более чёткие и точные снимки даже в условиях плохой освещённости.

Сенсор ISOCELL Plus продолжает развивать идеи, заложенные в сенсоре ISOCELL первого поколения, представленном ещё в 2013 году. Эта технология предусматривает использование физических барьеров между пикселями. Благодаря этому удаётся существенно снизить взаимное проникновение цветов и увеличить количество света, получаемое каждым отдельным пикселем, по сравнению с обычными сенсорами с обратной засветкой. Однако эти барьеры изготавливались из металлической решётки, что приводило к непреднамеренному поглощению и отражению части света. Эту проблему удалось устранить в сенсоре ISOCELL Plus благодаря замене металла на новый материал, разработанный компанией Fujifilm. Этот материал позволил минимизировать оптические потери, что повысило точность цветопередачи и светочувствительность на 15%.

Новая технология может использоваться для сенсоров с большим разрешением – более 20 МП. Пока не уточняется, когда на рынке появятся готовые потребительские устройства с камерами на базе сенсоров ISOCELL Plus. Демонстрация новой технологии будет осуществляться на этой неделе во время проведения выставки Mobile World Congress в Шанхаее.

Источник: Engadget