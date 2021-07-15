СБУ перехопила контрабанду майже 5 тис. одиниць техніки Apple вартістю понад 30 млн грн





Служба безпеки України (СБУ) відзвітувала про викриття масштабної контрабандної схеми та перехоплення великої партії техніки Apple, яку намагалися приховано завезти через митний пост «Бориспіль. Відомство поділилося своєю перемогою на сайті, приклавши фотографії «улову».

Як повідомляється, ділки намагались провезти без обов’язкового письмового декларування та сплати митних платежів майже 5 тис. одиниць техніки Apple вартістю понад 30 млн грн. Щоб не платити податки, контрабандисти переправляли вантаж під виглядом відправлень з особистими речами. У відправленнях контрабандистів також було виявлено незадекларовані брендові ювелірні вироби, 168 упакувань кальянного тютюну та 715 кг тютюнових сумішей.

Зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу і ЄС, та планували продавати електронні товари через пов’язані точки гуртової та роздрібної торгівлі. Для прикриття протиправної діяльності вони вносили до товаросупровідних документів неправдиві відомості щодо найменування вантажу.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та у взаємодії з ОКПП «Київ» Держприкордонслужби.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.