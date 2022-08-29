Сериал Resident Evil от Netflix уже отменен — Deadline

Согласно утечке, сериал Resident Evil от Netflix был отменен чуть более чем через месяц после своего дебюта. Сообщается, что стриминговый сервис решил не продлевать сериал из-за низких рейтингов и малого количества зрителей.

Как и во многих других адаптациях Resident Evil, в сериале Netflix делается попытка нового взгляда на популярную франшизу видеоигр. Шоу, которым руководит Эндрю Дабб из «Сверхъестественного», протекает в двух разных временных линиях. В центре повествования находится исполнительный директор Umbrella Альберт Вескер (Лэнс Реддик) и две его дочери (в исполнении Тамары Смарт и Сиены Агудонг).

Критики также не поддержали сериал. Среди замечаний к нему называют предсказуемость сюжета, общую неоригинальность, усталость зрителя в последнее время от темы зомби. Анимационный сериал Netflix Resident Evil: Infinite Darkness на его фоне выглядит более привлекательно.

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Resident Evil попал в Топ-10 самых просматриваемых шоу Netflix за первые три недели проката онлайн, но после этого стал терять внимание зрителей. На фоне недавнего старта четвертого сезона «Очень странных дел», собравшего зрительские симпатии, Resident Evil выглядит блекло.

У Netflix обширные планы по экранизации известных игровых тайтлов, среди которых Horizon Zero Dawn, Tomb Raider, Far Cry и Bioshock.

Источник: The Verge