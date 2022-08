Фильм по BioShock для Netflix поставит режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс

В конце февраля мы узнали, что Netflix и Take-Two работают над киноадаптацией знаменитой серии видеоигр BioShock, и вот сейчас для фильма нашли режиссера и сценариста. Подтверждение появилось в официальном аккаунте Netflix в Twitter вскоре после сообщения профильного издания Deadline.

За предстоящей экранизацией BioShock закреплен режиссер Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Константин: Повелитель тьмы», «Я — легенда»), а сценарий для нее напишет Майкл Грин — он раньше работал над сериалами «Тайны Смолвилля» и «Американские боги», а также фильмами «Бегущий по лезвию 2049», «Логан» и «Чужой: Завет».

BioShock — our live-action feature film adaptation of the renowned video game franchise — will be directed by Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire, Slumberland) from a script written by Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, American Gods). pic.twitter.com/mDh4ut6ayJ

