Фильм по BioShock для Netflix поставит режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс

В конце февраля мы узнали, что Netflix и Take-Two работают над киноадаптацией знаменитой серии видеоигр BioShock, и вот сейчас для фильма нашли режиссера и сценариста. Подтверждение появилось в официальном аккаунте Netflix в Twitter вскоре после сообщения профильного издания Deadline.

За предстоящей экранизацией BioShock закреплен режиссер Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Константин: Повелитель тьмы», «Я — легенда»), а сценарий для нее напишет Майкл Грин — он раньше работал над сериалами «Тайны Смолвилля» и «Американские боги», а также фильмами «Бегущий по лезвию 2049», «Логан» и «Чужой: Завет».

BioShock — our live-action feature film adaptation of the renowned video game franchise — will be directed by Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire, Slumberland) from a script written by Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, American Gods). pic.twitter.com/mDh4ut6ayJ — Netflix (@netflix) August 25, 2022

Известно, что Фрэнсис Лоуренс сейчас работает над приквелом «Голодных игр» — «Баллады о певчих птичках и змеях» с Рэйчел Зеглер, который должен выйти в прокат 17 ноября 2023 года. Вероятно, Лоуренс приступит к работе над экранизацией BioShock сразу после завершения производства приквела «Голодных игр».

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Актерский состав киноадаптации BioShock пока неизвестен, как и подробности сюжета, дата начала съемки и дата выхода. Появятся ли в фильме персонажи и места из подводного города из подводного города Восторг (место действий BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite: Burial at Sea), а также летающего города Колумбия из BioShock Infinite, пока остается лишь гадать. Однако ранее Netflix анонсировал адаптацию, прикрепив изображение с Большим Папочкой и Маленькой Сестричкой, так что можно не сомневаться, что эти культовые персонажи BioShock станут частью истории.

Можно упомянуть, что это уже не первая попытка экранизировать BioShock — в свое время правами на адаптацию владела Universal, и к проекту был прикреплен режиссер Гор Вербински (трилогия «Пираты Карибского моря»), но в итоге все отменили.

2K, принадлежащая Take-Two, также работает над «следующей частью» BioShock — работу над четвертой BioShock подтвердили в конце 2019 года, предупредив, что игра будет находится в разработке «в течение нескольких лет». По слухам, она расскажет о вымышленном антарктическом городе в шестидесятые годы XX века. Похоже, что 2K и Take-Two хотят сделать BioShock еще более крупной франшизой.