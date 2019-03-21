Сервис вызова такси Bolt (бывший Taxify) запустит доставку еды на рынках Европы и Африки летом 2019 года

Сервис вызова такси Bolt, который до недавнего времени были известен под именем Taxify, объявил о планах по запуску услуги доставки еды на всех ключевых рынках Европы и Африки. Таким образом он надеется составить конкуренцию таким компаниям, как Uber и Glovo.

Первый запуск услуги доставки еды состоится этим летом в Эстонии, Финляндии и Южной Африке, однако с учетом того, что Bolt активно работает в Украине, данную услугу могут запустить и в нашей стране.

«Bolt ― клиентоориентированная компания. Примером этого является ее эффективный подход к работе, что позволяет предлагать лучшие цены для пассажиров и самую низкую комиссию для водителей в этой отрасли. Благодаря этому мы стали платформой, которая развивается быстрее всех в мире при наименьших затратах. Теперь мы организовываем доставку еды, применяя при этом точно такой же подход. У нас есть возможность объединить наработанные технологии, методы работы и опыт сотен тысяч водителей для того, чтобы создать лучший сервис доставки еды для миллионов людей в Европе и Африке, которые ежедневно пользуются услугами Bolt» — отметил CEO и со-основатель Bolt Маркус Виллиг

Компания Bolt (ранее известная как Taxify) была основана в 2013 году, ее инвесторами являются Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус. В данный момент у Bolt 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира.

Напомним, что первоначально сервис Taxify запустился в Украине осенью 2016 года, затем платформа пережила перезапуск в Киеве с новой командой в середине 2018 года. В конце прошлого года сервис начал работать в Харькове, а в середине марта запустился во Львове.

Источник: Bolt