Сериал «Кумир» — все. HBO отменила скандальную драму от создателя «Эйфории» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd

«Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях не продлили на второй сезон – что, учитывая критику и коммерческий прием противоречивого шоу, не вызывает удивления.

Несмотря на комментарии актерского состава о вероятности второго сезона, HBO решила не продолжать сериал, который с самого начала сопровождали скандалы. Шоу начали снимать еще в ноябре 2021 года, однако впоследствии его подвергли «творческим переменам»: The Weeknd (Эйбел Тесфае) выражал недовольство, что лента показывает проблему с «женской точки зрения», а режиссер сериала Эми Займетц ушла из команды, отсняв 80% материала.

«»Кумир» был одним из самых провокационных оригинальных шоу HBO, и мы довольны сильным откликом аудитории. После долгого размышления HBO, а также создатели и продюсеры решили не продолжать сериал на второй сезон. Мы благодарны команде за их невероятную работу», — говорит пресс-секретарь HBO.

Шоу от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона дебютировало на Каннском фестивале, а в эфире стриминга Max стартовало 4 июня. И хотя сериал состоял из 5 эпизодов, компания обнародовала данные просмотров только первых двух серий: премьера собрала 913 тысяч зрителей, тогда как второй эпизод смотрели уже 800 тысяч.

За неделю просмотры первой серии достигли 3,6 млн, что, по данным HBO, превышает показатели премьер «Белого лотоса» (3 млн в 2021 году) и «Эйфории» (3,3 млн в 2019 году) за тот самый промежуток. В то же время критики приняли оба сериала преимущественно положительно, чего нельзя сказать о «Кумире» – после премьеры в Каннах провокационную драму Сэма Левинсона рекомендовали к просмотру всего 17% критиков.

Согласно описанию шоу, находящаяся в нестабильном психическом состоянии молодая певица Джоселин (Лили-Роуз Депп) находит поддержку у владельца одного из ночных клубов Лос-Анджелеса, лидера современного культа Тедроса (The Weeknd). Однако тот вскоре проявляет гораздо большие амбиции по поводу ее карьеры и прибыли. Кадры из трейлера и использование песни «Gimme More» свидетельствуют о том, что «Кумир» мог черпать вдохновение с моментов жизни и карьеры Бритни Спирс. Вот наша рецензия:

Источник: Deadline