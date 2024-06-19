Второй сезон сериала «Дом дракона» дебютировал с 7,8 млн зрителей — на 20% меньше первого

Первый эпизод продолжения сериала «Дом дракона» вышел в это воскресенье и собрал у экранов в ночь премьеры 7,8 млн зрителей в США — результат, несомненно, достойный, но значительно меньший, чем у премьерной серии первого сезона.
В августе 2022 года дебютный эпизод первого сезона «Дома дракона» посмотрели 10 млн зрителей — самая крупная премьера в истории HBO. В целом средний показатель первой ночи просмотров для почти каждой из серий сезона находился в диапазоне 9-9,5 миллионов.
В итоге в целом по всем платформам первый сезона сериала «Дом дракона» собирал в среднем по 29 млн зрителей на эпизод (HBO измеряет просмотры в течение 90 дней после дебюта сезона), что является самым высоким показателем среди всех сериалов стриминга с момента завершения «Игры престолов» (пока «Одни из нас» не превзошли «Дом дракона» в начале 2023 года на, в среднем, более чем 30 миллионов зрителей за весь период).
Тем не менее 7,8 миллиона зрителей первого вечера для второго сезона сериала «Дом дракона» выглядят неплохо по сравнению с другими шоу. Для примера, «Настоящий детектив 4» в среднем получал около 13 миллионов зрителей за эпизод в течение сезона, включая несколько недель трансляции и других отложенных просмотров; второй сезон «Белого лотоса» собрал 10,1 миллиона зрителей, а последний сезон «Наследников» в среднем посмотрели 8,7 миллиона — всего на 900 000 больше, чем «Дом дракона 2» собрал за одну ночь.
Основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь», сериал «Дом дракона» рассказывает историю Дома Таргариенов, которая происходит за 200 лет до событий «Игры престолов».
«Во втором сезоне, после коронации короля Эйгона II и смерти сына королевы Рейниры, дом Таргариенов разделился. В Королевской Гавани Эйгон II правит с Железного трона при поддержке Алисенты и Зеленого совета под защитой самого большого дракона Вестероса. В изгнании на Драконьем Камне королева Рейнира и ее Черный совет обдумывают свой следующий шаг. Надвигается гражданская война, и обе стороны ищут поддержки у великих домов Вестероса, в конечном итоге накапливая армии — и драконов».
В актерский состав во втором сезоне вернулись Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Ив Бест, Стив Туссе, Юэн Митчелл (тот, что не смотрел «Игру престолов») и другие. Среди новичков — Абубакар Салим (Алин из Халла), Хейл Рэнкин (Элис Риверс), Фредди Фокс (Сэр Гвейн Хайтауэр), Саймон Рассел Бил (Сэр Саймон Стронг), Клинтон Либерти (Аддам из Халла).
Первый эпизод второго сезона «Дома дракона» в украинской озвучке можно посмотреть на Megogo — остальные из в целом восьми будут выходить по понедельникам, до 5 августа включительно.
Ранее Джордж Р. Р. Мартин анонсировал, что второй сезон сериала «Дом дракона»получил «очень темные эпизоды», которые заставят зрителя плакать, а шоураннер Райан Кондал анонсировал серию «Кровь и Сыр», которая планировала бросить вызов по жестокости сцене Красной свадьбы из «Игры престолов» (в конце концов была показана сразу в первом эпизоде).
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