Второй сезон сериала «Дом дракона» дебютировал с 7,8 млн зрителей — на 20% меньше первого

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Первый эпизод продолжения сериала «Дом дракона» вышел в это воскресенье и собрал у экранов в ночь премьеры 7,8 млн зрителей в США — результат, несомненно, достойный, но значительно меньший, чем у премьерной серии первого сезона.

В августе 2022 года дебютный эпизод первого сезона «Дома дракона» посмотрели 10 млн зрителей — самая крупная премьера в истории HBO. В целом средний показатель первой ночи просмотров для почти каждой из серий сезона находился в диапазоне 9-9,5 миллионов.

В итоге в целом по всем платформам первый сезона сериала «Дом дракона» собирал в среднем по 29 млн зрителей на эпизод (HBO измеряет просмотры в течение 90 дней после дебюта сезона), что является самым высоким показателем среди всех сериалов стриминга с момента завершения «Игры престолов» (пока «Одни из нас» не превзошли «Дом дракона» в начале 2023 года на, в среднем, более чем 30 миллионов зрителей за весь период).

Тем не менее 7,8 миллиона зрителей первого вечера для второго сезона сериала «Дом дракона» выглядят неплохо по сравнению с другими шоу. Для примера, «Настоящий детектив 4» в среднем получал около 13 миллионов зрителей за эпизод в течение сезона, включая несколько недель трансляции и других отложенных просмотров; второй сезон «Белого лотоса» собрал 10,1 миллиона зрителей, а последний сезон «Наследников» в среднем посмотрели 8,7 миллиона — всего на 900 000 больше, чем «Дом дракона 2» собрал за одну ночь.

Основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь», сериал «Дом дракона» рассказывает историю Дома Таргариенов, которая происходит за 200 лет до событий «Игры престолов».

«Во втором сезоне, после коронации короля Эйгона II и смерти сына королевы Рейниры, дом Таргариенов разделился. В Королевской Гавани Эйгон II правит с Железного трона при поддержке Алисенты и Зеленого совета под защитой самого большого дракона Вестероса. В изгнании на Драконьем Камне королева Рейнира и ее Черный совет обдумывают свой следующий шаг. Надвигается гражданская война, и обе стороны ищут поддержки у великих домов Вестероса, в конечном итоге накапливая армии — и драконов».

В актерский состав во втором сезоне вернулись Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Ив Бест, Стив Туссе, Юэн Митчелл (тот, что не смотрел «Игру престолов») и другие. Среди новичков — Абубакар Салим (Алин из Халла), Хейл Рэнкин (Элис Риверс), Фредди Фокс (Сэр Гвейн Хайтауэр), Саймон Рассел Бил (Сэр Саймон Стронг), Клинтон Либерти (Аддам из Халла).

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Первый эпизод второго сезона «Дома дракона» в украинской озвучке можно посмотреть на Megogo — остальные из в целом восьми будут выходить по понедельникам, до 5 августа включительно.

Ранее Джордж Р. Р. Мартин анонсировал, что второй сезон сериала «Дом дракона»получил «очень темные эпизоды», которые заставят зрителя плакать, а шоураннер Райан Кондал анонсировал серию «Кровь и Сыр», которая планировала бросить вызов по жестокости сцене Красной свадьбы из «Игры престолов» (в конце концов была показана сразу в первом эпизоде).

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