«Дом дракона» привлек рекордные 8,1 млн зрителей на четвертом эпизоде с «огненной битвой»

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Второй сезон сериала «Дом дракона» привлек рекордные 8,1 млн зрителей учтены просмотры на каналах HBO и Max в США на четвертом эпизоде, превзойдя показатели премьеры прошлого месяца.

Дебютный эпизод, напомним, собрал 7,8 млн. зрителей — показатель неплохой, но на 22% меньше премьеры первого сезона сериала в 2022 году. Сейчас общие показатели первой серии второго сезона сериала «Дом дракона» приблизились к 25 млн зрителей.

Четвертый эпизод дебютировал в воскресенье на каналах HBO и Max, отметившись эпической сценой битвы с участием драконов и, к сожалению, большими потерями.

«Дом дракона» — это приквел хитовой «Игры престолов», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Сюжет показывает борьбу зеленых и черных Таргариенов за трон — события, происходящие за 200 лет до событий «Игры престолов».

В актерский состав во втором сезоне вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмм Д’Арси, Ева Бест, Стив Туссент, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни и другие. Среди новичков — Абубакар Салим в роли Алина из Халла, Гейл Рэнкин в роли Элис Риверс, Фредди Фокс в роли сэра Гуэйна Хайтауера, Саймон Рассел Бил в роли сэра Саймона Стронга, Клинтон Либерти в роли Аддама из Халла, Джейми Кенн в роли сэра Альфреда Брума и другие.

Сейчас «Дом дракона» официально продлен на третий сезон. В украинской озвучке первый и четыре эпизода второго сезона можно посмотреть на Megogo.

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Ранее Джордж Р. Р. Мартин анонсировал сразу 8 сериалов из вселенной «Игры престолов». Уже стартовала разработка «Рыцаря Семи Королевств» — сериала, основанного на новеллах о Рыцаре Дунке (Сэр Дункан Высокий — впоследствии Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосце Эгга (впоследствии короля Эйгона V Таргариена); также HBO сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене (события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов»). Касаемо прямого сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу, то его отменили — из-за нехватки исходного материала. Также мы все же увидим отмененный сериал «10 000 кораблей».

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