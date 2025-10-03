Случайная пуля оставила без интернета Даллас

Новости WTF 03.10.2025 comment views icon

В прошлую пятницу тысячи жителей Далласа в Техасе остались без интернета из-за шальной пули, которая перебила оптоволоконный кабель.

Сотрудники компаний, работающие удаленно, из-за этого провалили важные встречи, студенты теряли доступ к сети, а проведение транзакций компаниями было заблокировано. По данным Spectrum, случайная пуля перебила оптоволоконный кабель, оставив без доступа к сети, мобильной связи и телевидения 25 тыс. абонентов.

Ремонтные бригады оперативно прибыли на место и восстановили связь в течение следующих 3 часов. Сбой охватил весь жилой массив Даллас—Форт-Уэрт, зацепив Ирвинг, Арлингтон и Плейно. Сначала появились несколько сообщений на DownDetector. Однако уже около 13:00 местные форумы и соцсети заполнили жалобы и полные возмущения сообщения.  Ремонтные бригады оперативно отреагировали на повреждения.

«Наши бригады оперативно выполнили необходимые ремонтные работы и вернули клиентам доступ к сети. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявил представитель компании Spectrum журналистам телеканала FOX 4 News. 

Точное место повреждения не разглашается. Оптоволоконные кабели служат основной для передачи данных в сети по всему миру. Обычно их прокладывают под землей для защиты от непогоды, аварий и вандалов. Однако во многих местах, как вот в Далласе, некоторые оптоволоконные линии простираются над головой. Это не впервые, когда в результате стрельбы в США происходит отключение интернета. В 2022 году сеть Comcast в Окленде, штат Калифорния, вышла из строя после того, как кто-то, вероятно, выстрелил 17 раз в воздух, повредив оптоволоконные линии. Тогда без доступа к сети остались 30 тыс. человек. Отключение произошло прямо перед важным матчем НФЛ. 

Ранее в этом году абоненты Spectrum в Колумбусе, штат Огайо, столкнулись с двухдневным отключением связи из-за шальных выстрелов, повредивших кабели. Через несколько месяцев выстрелы из дробовиков вывели из строя связь в другом городе Огайо. А в июне другой инцидент в Spectrum был связан с выстрелами из дробовика, которые повредили линии.

Эти события наглядно демонстрируют, почему телекоммуникационные компании закапывают как можно больше кабелей. Но это дорого. В разросшихся городах с неоднородным регулированием воздушные линии электропередачи остаются более дешевым и быстрым решением (иногда в 10 раз дешевле подземных кабелей).

Источник: ZME Science

