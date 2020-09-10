Смартфон Moto E7 Plus получил чипсет Snapdragon 460, HD+ дисплей и цену €150

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В рамках бренда Motorola состоялся анонс не только смартфона-раскладушки с гибким экраном Razr 5G по цене $1399, но и модели начального уровня Moto E7 Plus.

Анонсированная новинка оснащена 6,5-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 точек) и каплеобразным вырезом под фронтальную камеру. Сердцем устройства выступает система-на-чипе Snapdragon 460. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 64 ГБ. Дополнительно предусмотрен слот для установки карты памяти MicroSD.

На задней панели смартфона Moto E7 Plus расположена двойная камера с LED вспышкой. Она включает главный 48-мегапиксельный модуль (объектив с диафрагмой f/1.7) и 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. В вырезе дисплея расположена 8-мегапиксельная камера для автопортретов, дополненная объективом с диафрагмой f/2.2.

Новинка также оснащена батареей ёмкостью 5000 мАч и портом MicroUSB. Мощность зарядки ограничена на уровне 10 Вт. Дополнительно сообщается о наличии 3,5-миллиметрового разъёма для подключения наушников. Устройство работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Motorola My UX.

Смартфон Moto E7 Plus поступит в продажу по рекомендованной розничной цене €149.

Источник: gizmochina