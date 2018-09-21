Смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro получит 6,5-дюймовый дисплей, занимающий 95% лицевой панели, SoC Snapdragon 845 и до 8 ГБ ОЗУ

Ранее в этом месяце вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг опубликовал короткий ролик со смартфонов в форм-факторе слайдера с выдвижным блоком камер. Позже было опубликовано другое видео, где тот же смартфон уже фигурировал под названием Lenovo Z5 Pro. Но технические характеристики устройства оставались неизвестными.

Предполагалось, что это будет смартфон флагманского уровня, так как представленная летом модель Lenovo Z5 относилась к среднему уровню. А теперь принадлежность Lenovo Z5 Pro к флагманским устройствам подтвердил сайт одного из продавцов, опубликовавший рендерное изображение и ключевые характеристики грядущей новинки.

Судя по изображению, смартфон Lenovo Z5 Pro получил почти полноэкранный дисплей с небольшим вырезов в верхней части, хотя на роликах выреза не было. Если верить опубликованным характеристикам, то в новинке применяется 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ 2280х1440 точек и соотношением сторон 19:14. При этом дисплей занимает 95% лицевой панели. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 845. Объём оперативной памяти может составлять 6 или 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64, 128 или 256 ГБ. Смартфон комплектуется батареей ёмкостью 4000 мАч. На задней панели расположена двойная камера, которая включает сенсоры с разрешением 20 и 16 МП. По слухам, сканер отпечатков пальцев может быть интегрирован в дисплей.

Источник: gizmochina