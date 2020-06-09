Смартфон среднего уровня OnePlus Z поступит в продажу в июле по цене около $330

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Как сообщают осведомлённые источники, в июле компания OnePlus выпустит новый смартфон среднего уровня под названием OnePlus Z. Более ранних утечках эта модель упоминалась как OnePlus 8 Lite.

Согласно имеющейся информации, смартфон OnePlus Z оснащается 6,55- дюймовым OLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Устройство содержит процессор Qualcomm Snapdragon 765, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Также сообщается об основной 48-мегапиксельной камере, которая дополнена 16-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.

Как ожидается, 2 июля компания OnePlus проведёт специальное мероприятие в Индии, посвящённое анонсу OnePlus TV в этой стране. Вероятно, в этот же день состоится официальный анонс и смартфона OnePlus Z. По предварительным данным, цена этой модели составит около $330. Таким образом, новинка будет более чем в 2 раза дешевле по сравнению с базовой версией OnePlus 8 (Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти), которая продаётся по цене $699.

Источник: The Verge