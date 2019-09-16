Смартфоны Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 RS Porsche Design позируют на официальных рендерах





За последние недели было множество разных утечек, связанных с изображениями и характеристиками грядущих флагманских смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Но вот сейчас в сети наконец-то появились и официальные изображения. Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter качественный официальный рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro, а также рендеры его специальной люксовой версии Mate 30 RS Porsche Design, которые мы предлагаем вашему вниманию в этой заметке.

Как видим, грядущий камерофон Mate 30 Pro, претендующий на звания лидера рейтинга DxOMark, выглядит так же, как на недавних рендерах. Рендер, демонстрирующий финальный дизайн Mate 30 Pro, подтверждает сильно изогнутый по бокам дисплей устройства, который окрестили экраном-водопадом. Фронтальная камера, спрятанная в большом прямоугольном вырезе в центральной верхней части экрана, включает целых три модуля. Оформление блока основной камеры действительно иное: не квадратное, как у серии Mate 20, а круглое, как у Nokia Lumia 1020. Ранее звучали догадки, что Huawei решила сменить квадрат на круг, чтобы избежать ассоциаций с камерами новых iPhone. Четыре модуля симметрично вписаны в слегка круглый блок, который отдельно взят в кольцо, по цвету отличающееся от основного цвета корпуса. Светодиодная вспышка необычной вытянутой формы на двух светодиодах расположена слева от блока камеры.

На правой грани расположена кнопка включения/блокировки устройства, которая окрашена в яркий оранжевый цвет.

Также рендер Mate 30 Pro содержит прямой намек на влагозащиту (предположительно, IP68).

Напомним, в прошлом году вместе с основными Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro в рамках линейки дебютировали еще игровой Mate 20X с большим экраном и премиальный Mate 20 RS Porsche Design. Ждать ли преемника Mate 20X, пока неясно, но вот люксовый Mate 30 RS Porsche Design точно будет. По аналогии с прошлогодним Mate 20 RS Porsche Design, Mate 30 RS Porsche Design получит специальное внешнее оформление. На рендерах Mate 30 RS Porsche Design показан тот же дизайн, что был у прошлогодней модели: кожаная отделка задней панели с вертикальным «гоночной» полосой из стекла черного цвета по центру. Mate 30 RS Porsche Design будет предложен в черном и красном цветах. О других отличиях не сообщается, но логично будет предположить больше памяти и ощутимо более высокую по сравнению с Mate 30 Pro цену.

Серия Huawei Mate 30 выйдет с установленной Android 10, но без сервисов и приложений Google Mobile Service (GMS), таких как Google Play Store, Gmail и YouTube. В то ж время Huawei предоставит пользователям простой способ установить эти приложения самостоятельно.

Напомним, презентация линейки Huawei Mate 30 пройдет в Мюнхене в этот четверг, 19 сентября.

Источник: Slashleaks (2)