Смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ засветились на рендерах и видео, изменения в дизайне незначительны

В интернете появились рендеры готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, что позволяет оценить дизайн устройств.

Во многом дизайн смартфона Samsung Galaxy S9 перекликается с нынешней моделью Galaxy S8, но имеются и некоторые отличия. Так, вертикальный блок на задней панели, где расположены камера и сканер отпечатков пальцев, теперь выглядит гораздо более удобным. Тем самым устранена одна из проблем дизайна, вызывавшая много критики в нынешних устройствах. При этом у модели Galaxy S9 имеется лишь одна камера на задней панели. На лицевой панели виден дисплей с закругленными краями, а верхняя и нижняя грани, судя по изображениям, сопоставимы по размерам с гранями в модели Galaxy S8. Но, по данным источника рендеров, нижняя грань в новинке всё же меньше по высоте на незаметные 0,1 мм.

Модель Samsung Galaxy S9+ в плане дизайна почти ничем не отличается от устройства Galaxy S9. Единственным различием является использование двойного модуля камеры на задней панели, расположенного вертикально над сканером отпечатков пальцев.

Для обоих аппаратов применяется конструкция «стеклянного сэндвича». В центре расположена металлическая рамка, а на лицевой и задней панелях используется стекло. При этом боковые грани задней панели также имеют закругленные углы, как и дисплей. Обе новые модели получили сканер радужной оболочки глаза, сохранили кнопку вызова виртуального ассистента Bixby и 3,5-миллиметровый звуковой разъём.

Судя по имеющимся данным, смартфон Samsung Galaxy S9 имеет размеры 147,6×68,7×8,4 мм. Если это действительно так, то новинка оказалась на 1,3 мм короче, на 0,6 мм шире и на 0,4 толще предшественника. В то же время размеры модели Samsung Galaxy S9+ составляют 157,7×73,8×8,5 мм. Соответственно, она стала на 1,8 мм короче, на 0,4 мм шире и на 0,4 мм толще модели 2017 года. Верхняя и нижняя грани дисплея в Galaxy S9+ на 0,1 мм меньше, чем у предшественника.

Размеры дисплеев смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ пока не уточняются. Но предыдущие утечки свидетельствовали, что они останутся такими же, как и в моделях 2017 года – 5,8 и 6,2 дюйма по диагонали, соответственно. На рынок поступят версии с процессором Qualcomm Snapdragon 845 и собственным чипом Samsung Exynos.

Как ожидается, новые флагманские смартфоны будут анонсированы во время проведения выставки потребительской электроники CES 2018 в январе следующего года.

Источник: gsmarena