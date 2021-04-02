СМИ: ASUS вот-вот опять поднимет цены на видеокарты





Не секрет, что видеокарты сейчас на вес золота, а дефицит полупроводников, по прогнозам аналитиков, продлится как минимум до первой половины 2022 года ввиду того, что имеющиеся производственные линии полностью загружены — как, следствие, цены продолжают двигаться по восходящей. И если верить последним сообщениям из Тайваня компания ASUS вскоре снова поднимет цены на свои видеокарты.

В последний раз ASUS меняла ценовую политику в самом начале 2021 года — тогда в среднем рекомендованные цены видеокарт производителя увеличились примерно на 20%. Затем на мартовском мероприятии для инвесторов производитель посетовал на сокращение поставок GPU NVIDIA в первом квартале 2021 года. Учитывая, что в последнем квартале 2020 года поставки дискретных видеокарт сократились до 11 миллионов единиц, в первом квартале 2021 года, видимо, рынок обвалился еще сильнее. Главный вопрос, насколько сильно упали поставки и насколько ощутимым будет повышение цен на видеокарты ASUS на сей раз.

Другие производители видеокарт тоже повышают цены — буквально на прошлой неделе компания MSI объявила о повышении рекомендованных цен на свои видеокарты.