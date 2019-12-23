СМИ: Мессенджер ToTok на самом деле был шпионским инструментом правительства ОАЭ





По данным The New York Times, приложение для обмена сообщениями ToTok, популярное в Объединенных Арабских Эмиратах, на самом деле является правительственным инструментом шпионажа. Оно было создано в интересах сотрудников разведки ОАЭ и используется ими для отслеживания разговоров и перемещений граждан.

В Объединенных Арабских Эмиратах частично заблокирована работа привычных нам мессенджеров, таких как WhatsApp и Skype. Им на смену пришло местное приложение ToTok. Оно было запущено ранее в этом году и уже было загружено несколько миллионов раз. Разработчики приложения обещали «быстрые, бесплатные и безопасные» сообщения и звонки, В результате, приложение привлекло пользователей на Ближнем Востоке и за его пределами, даже став одним из самых загружаемых социальных приложений в США на прошлой неделе.

Но, ссылаясь на секретные брифинги представителей американской разведки и собственный анализ, The New York Times сообщает, что ToTok является способом прямого шпионажа правительства ОАЭ за своими гражданами. Пользователи ToTok передавали сообщения, фотографии и видео, и даже информацию о местонахождении (предположительно для предоставления обновлений прогноза погоды) в разведывательные службы Эмиратов.

The New York Times отмечает, что это нечто новое в истории цифрового шпионажа со стороны авторитарных режимов. Хотя многие правительства регулярно взламывают смартфоны граждан, не многие из них создают якобы легитимное приложение и просто запрашивают доступ к данным пользователей. Когда пользователи предоставляют разрешения приложению, они, фактически, соглашаются на передачу данных правительственным органам, даже не осознавая этого.

«В этом подходе есть своя прелесть», — заявил в интервью The New York Times специалист по безопасности Патрик Уордл, который провел независимую судебную экспертизу ToTok. «Вам не нужно взламывать людей, чтобы шпионить за ними, если вы можете заставить их добровольно загрузить это приложение на свой телефон. Загружая контакты, видео-чаты, местоположение, какие дополнительные разведданные вам нужны?»

Компания-разработчик приложения ToTok (Breej Holding), связанная с ней компания DarkMatter и правительство ОАЭ пока никак не прокомментировали публикацию The New York Times. В ФБР также не стали комментировать эту информацию. Однако Google и Apple уже удалили приложение из магазинов Play Store и App Store.

Источник: The Verge