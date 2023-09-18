Snapdragon 7s Gen 2 – новый 4-нм чип Qualcomm для среднебюджетных смартфонов

Qualcomm подготовила к выпуску новый мобильный чипсет для смартфонов среднего уровня ─ Snapdragon 7s Gen 2. Новинка изготавливается по нормам 4-нанометрового технологического процесса.

Версия Snapdragon 7s имеет в целом несколько более низкую позицию по сравнению с другими чипами серии Snapdragon 7. Об этом говорят менее производительные вычислительные ядра и не столь впечатляющий блок ISP. Потребителей может сбивать с толку наименование, так как в модельном ряду Qualcomm не было процессора Snapdragon 7s первого поколения, а Snapdragon 7 Gen 2 еще не представлен. К тому же, нет официальных сведений, что именно значит буква «s», но в данном случае речь явно идет об урезании характеристик.

Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 содержит 4 производительных вычислительных ядра Kryo с частотой до 2,4 ГГц и 4 эффективных ядра с частотой до 1,95 ГГц. Графическое ядро Qualcomm Adreno (конкретная модель не указывается) поддерживает разрешение FHD+, частоту до 144 ГГц, а также API OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3, OpenCL 2.0 FP. Устройство также поддерживает память LPDRR5 с частотой 3200 МГц, USB-C 3.1 и Quick Charge 4+.

На смену сетевой платформе FastConnect 6900, которая доступна в Snapdragon 7+ Gen 2, пришла младшая версия FastConnect 6700. Она обеспечивает пиковую скорость загрузки 2,9 Гбит/с, поддержку Wi-Fi 6 и 6E, но поддержка Bluetoot ограничена лишь версией 5.2. Spectra ISP поддерживает одиночные камеры с разрешением до 200 Мп и запись видео 4K/30р.

Qualcomm не уточнила, когда на рынок поступят устройства на базе чипсета Snapdragon 7s Gen 2. По слухам, этот процессор дебютирует в смартфонах Redmi Note 13, анонс которых ожидается уже в этом месяце.

Источник: gsmarena