Snapdragon 8+ Gen 1 — улучшенная версия флагманского процессора Qualcomm (на 10% выше производительность CPU при пониженном на 15% энергопотреблении)

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 является наиболее производительным устройством для платформы Android в 2022 году. На его основе выпускаются флагманские смартфоны этого года. Но если кому-то вдруг покажется недостаточной производительность этого чипа, компания подготовила к выпуску версию Snapdragon 8 Plus Gen 1 с улучшенными характеристиками.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Как заявляет производитель, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 обеспечивает прирост производительности CPU на 10% и имеет на 10% увеличенную частоту GPU. Несмотря на прирост производительности, новинка использует на 15% меньше энергии. Это должно обеспечить «около 1 часа» дополнительной автономности в играх или около 50 минут активности в социальных сетях.

Qualcomm заявляет, что её удалось повысить энергоэффективность CPU и GPU до 30%, а также повысить показатель производительности на ватт при выполнении задач ИИ на 20%. Ещё производитель заявляет о более стабильной производительности нового чипа. Теоретически, он поддерживает высокую тактовую частоту дольше, поскольку меньше нагревается. Но на практике многое будет зависеть от реализации системы охлаждения в конкретном смартфоне. Qualcomm не уточняет, за счёт чего удалось добиться повышения эффективности процессора.

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 будет доступен на рынке вместе со своим предшественником. Готовые устройства от 15 брендов на его основе появятся в продаже в третьем квартале этого года.

Дополнительно Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon 7 Gen 1. Он предлагает прирост графической производительности на 20% по сравнению с предшественником. Он также поддерживает функции, ориентированные на геймеров, например, Adreno Frame Motion Engine, которая призвана обеспечить более плавное отображение геймплея за счёт интерполяции кадров. Хотя в качестве основы для игровых смартфонов всё же предназначен чип Snapdragon 8 Plus Gen 1. Об использовании нового процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 пока что заявили лишь компании Honor, Oppo и Xiaomi. Первые устройства на его основе появятся уже в этом квартале.

Источник: The Verge