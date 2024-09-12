Snapdragon 8 Gen 4 в OnePlus 13 разрывает чипы Apple A18 и A17 Pro в многоядерных тестах Geekbench — отрыв в десятки процентов

Как ожидается, в октябре выйдет смартфон OnePlus 13, который получит новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4. Первые результаты тестирования этого устройства уже появились на Geekbench 6, где Snapdragon 8 Gen 4 показал себя как самый быстрый процессор для смартфонов. Недавно представленный чип A18, доступный в iPhone 16, не может сравниться с новинкой от Qualcomm, а сравнение с прошлогодним A17 Pro показывает еще большее преимущество.

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал скриншот с результатами тестов Snapdragon 8 Gen 4 в смартфоне OnePlus 13. Устройство имеет конфигурацию вычислительных ядер 2+6. Производительные ядра работают на частоте 4,32 ГГц, что выше 4,04 ГГц в A18. Процессор в смартфоне дополняют 16 ГБ оперативной памяти.

Результат Snapdragon 8 Gen 4 в одноядерном режиме тестирования составляет 3236 баллов. Это немного меньше показателя A18, который достиг 3409 баллов в том же тесте. Однако многоядерный результат демонстрирует абсолютное преимущество. Snapdragon 8 Gen 4 получил впечатляющие 10049 баллов, что делает его на 18% быстрее, чем обновленные показатели A18, и на 39% процентов быстрее, чем A17 Pro, который работает в iPhone 15 Pro Max.

Глядя на эти результаты, Snapdragon 8 Gen 4 может даже конкурировать с чипом M3, хотя все же уступает процессору от Apple. Хотя речь идет о двух очень разных классах чипсетов.

Источник: wccftech

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