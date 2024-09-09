OnePlus 13 выйдет в октябре с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 4

Ожидается, что будущий флагманский смартфон OnePlus 13 одним из первых получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Президент OnePlus China Луис Ли заявил, что этот смартфон будет представлен в следующем месяце.

Руководитель OnePlus China подтвердил, что OnePlus 13 поставляется с «последним поколением флагманских чипов». Новый процессор должен обеспечить существенный прирост производительности. Первые тесты инженерных образцов в Geekbench демонстрируют преимущество над предшественником от 30-35% до 46%. Новое устройство достигло частоты 120 Гц во время игры в Genshin Impact, что свидетельствует о «дальнейшем повышении производительности в играх».

Предыдущие утечки приписывали смартфону OnePlus 13 дисплей 2K 8T LTPO и батарею емкостью 6000 мАч. В то же время модель следующего поколения потеряла поддержку технологии беспроводной зарядки. Вероятно, это связано с увеличением емкости аккумулятора — большая батарея заняла место системы беспроводной зарядки. Предыдущая модель поставлялась с 50-ваттной беспроводной зарядкой. Камера будет тройной и получит основной 50-мегапиксельный модуль.

Анонс нового флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 4 ожидается в середине или в конце октября. Запуск OnePlus 13 состоится лишь на несколько дней позже. Скорее всего, сначала новая модель поступит в продажу в Китае. Наиболее вероятной датой начала продаж считается 11 ноября — День холостых — когда в Китае начинаются разнообразные акции и распродажи. Что касается выхода смартфона на международные рынки, то это событие произойдет уже в начале 2025 года.

Источник: gsmarena

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