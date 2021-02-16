Snow Cone — вероятное кодовое имя Android 12. Обновление добавит нативный режим управления одной рукой и игровой режим

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Android 12 уже на пороге (первая бета-версия для разработчиков ожидается в ближайшие пару недель), и вот сейчас XDA Developers опубликовал очередную порцию новых данных о следующем крупном обновлении мобильной ОС Google. Сообщается, что Android 12 носит кодовое имя Snow Cone.

Обновлено: В отдельной публикации XDA Developers рассказал о других изменениях в Android 12 — появится специальный игровой режим, в котором планируется объединить все игровые настройки и функции, усовершенствованная функция автоповорота на основе положения лица и функция Reduce Brightness.

В 2019 году Google обновил бренд Android и перешел на новую схему наименования, положив конец давней сладкой традиции с дополнительными названиями в честь десертов. С тех пор каждая следующая версия Android к названию получает только порядковый номер, а сладкие кодовые имена теперь используют только разработчики. Внутренним именем актуальной версии Android 11 является RVC (Red Velvet Cake), а грядущие сборки Android 12, как сообщает XDA Developers, будут обозначаться буквами SC (сокращение от Snow Cone).

Наши коллеги из The Verge решили немного развлечься и придумали еще 17 альтернативных сладких имен Android 12 на букву S:

S’mores

Salted Caramel

Saltwater Taffy

Sheet Cake

Sponge Cake

Strawberry Shortcake

Shortbread

Soufflé

Sundae

Sherbet

Soft Serve

Stracciatella

Sugar Cookie

Samoas

Snickerdoodle

Streusel

Stroopwafel

Отдельно XDA Developers упомянул одно из предполагаемых новшеств Android 12 — нативный режим управления одной рукой: в этом режиме интерфейс ОС меняется соответствующим образом для удобного управления одной рукой. Многие сторонние производители смартфонов на Android давно добавили такой режим на свои устройства. С выходом Android 12 такой режим станет частью самой ОС. Чем будет отличаться реализация Google и насколько она будет лучше или хуже альтернативных разработок еще предстоит узнать.

На прошлой неделе мы рассматривали первые (предполагаемые) скриншоты интерфейса Android 12, указывающие на некоторые существенные визуальные изменения и функциональные улучшения.

Google пока официально не подтвердила никаких изменений пользовательского интерфейса или новых функций Android 12, только пообещала упростить использование сторонних магазинов приложений в следующей версии своей платформы.

Обычно следующая версия Android выходит в марте, но в прошлом году компания нарушила привычный цикл обновления и выпустила первую бета-версию Android 11 для разработчиков в феврале. Первая бета-версия Android 12 для разработчиков, как сообщается, может выйти уже завтра. Финальная же версия, как обычно, выйдет в конце лета.