Snow Cone — вероятное кодовое имя Android 12. Обновление добавит нативный режим управления одной рукой и игровой режим
Android 12 уже на пороге (первая бета-версия для разработчиков ожидается в ближайшие пару недель), и вот сейчас XDA Developers опубликовал очередную порцию новых данных о следующем крупном обновлении мобильной ОС Google. Сообщается, что Android 12 носит кодовое имя Snow Cone.
Обновлено: В отдельной публикации XDA Developers рассказал о других изменениях в Android 12 — появится специальный игровой режим, в котором планируется объединить все игровые настройки и функции, усовершенствованная функция автоповорота на основе положения лица и функция Reduce Brightness.
В 2019 году Google обновил бренд Android и перешел на новую схему наименования, положив конец давней сладкой традиции с дополнительными названиями в честь десертов. С тех пор каждая следующая версия Android к названию получает только порядковый номер, а сладкие кодовые имена теперь используют только разработчики. Внутренним именем актуальной версии Android 11 является RVC (Red Velvet Cake), а грядущие сборки Android 12, как сообщает XDA Developers, будут обозначаться буквами SC (сокращение от Snow Cone).
Наши коллеги из The Verge решили немного развлечься и придумали еще 17 альтернативных сладких имен Android 12 на букву S:
- S’mores
- Salted Caramel
- Saltwater Taffy
- Sheet Cake
- Sponge Cake
- Strawberry Shortcake
- Shortbread
- Soufflé
- Sundae
- Sherbet
- Soft Serve
- Stracciatella
- Sugar Cookie
- Samoas
- Snickerdoodle
- Streusel
- Stroopwafel
Отдельно XDA Developers упомянул одно из предполагаемых новшеств Android 12 — нативный режим управления одной рукой: в этом режиме интерфейс ОС меняется соответствующим образом для удобного управления одной рукой. Многие сторонние производители смартфонов на Android давно добавили такой режим на свои устройства. С выходом Android 12 такой режим станет частью самой ОС. Чем будет отличаться реализация Google и насколько она будет лучше или хуже альтернативных разработок еще предстоит узнать.
На прошлой неделе мы рассматривали первые (предполагаемые) скриншоты интерфейса Android 12, указывающие на некоторые существенные визуальные изменения и функциональные улучшения.
Google пока официально не подтвердила никаких изменений пользовательского интерфейса или новых функций Android 12, только пообещала упростить использование сторонних магазинов приложений в следующей версии своей платформы.
Обычно следующая версия Android выходит в марте, но в прошлом году компания нарушила привычный цикл обновления и выпустила первую бета-версию Android 11 для разработчиков в феврале. Первая бета-версия Android 12 для разработчиков, как сообщается, может выйти уже завтра. Финальная же версия, как обычно, выйдет в конце лета.