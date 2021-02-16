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Snow Cone — вероятное кодовое имя Android 12. Обновление добавит нативный режим управления одной рукой и игровой режим

Snow Cone — вероятное кодовое имя Android 12. Обновление добавит нативный режим управления одной рукой и игровой режим

Snow Cone — вероятное кодовое имя Android 12. Обновление добавит нативный режим управления одной рукой и игровой режим


Android 12 уже на пороге (первая бета-версия для разработчиков ожидается в ближайшие пару недель), и вот сейчас XDA Developers опубликовал очередную порцию новых данных о следующем крупном обновлении мобильной ОС Google. Сообщается, что Android 12 носит кодовое имя Snow Cone.

Обновлено: В отдельной публикации XDA Developers рассказал о других изменениях в Android 12 — появится специальный игровой режим, в котором планируется объединить все игровые настройки и функции, усовершенствованная функция автоповорота на основе положения лица и функция Reduce Brightness.

В 2019 году Google обновил бренд Android и перешел на новую схему наименования, положив конец давней сладкой традиции с дополнительными названиями в честь десертов. С тех пор каждая следующая версия Android к названию получает только порядковый номер, а сладкие кодовые имена теперь используют только разработчики. Внутренним именем актуальной версии Android 11 является RVC (Red Velvet Cake), а грядущие сборки Android 12, как сообщает XDA Developers, будут обозначаться буквами SC (сокращение от Snow Cone).

Наши коллеги из The Verge решили немного развлечься и придумали еще 17 альтернативных сладких имен Android 12 на букву S:

  • S’mores
  • Salted Caramel
  • Saltwater Taffy
  • Sheet Cake
  • Sponge Cake
  • Strawberry Shortcake
  • Shortbread
  • Soufflé
  • Sundae
  • Sherbet
  • Soft Serve
  • Stracciatella
  • Sugar Cookie
  • Samoas
  • Snickerdoodle
  • Streusel
  • Stroopwafel

Отдельно XDA Developers упомянул одно из предполагаемых новшеств Android 12 — нативный режим управления одной рукой: в этом режиме интерфейс ОС меняется соответствующим образом для удобного управления одной рукой. Многие сторонние производители смартфонов на Android давно добавили такой режим на свои устройства. С выходом Android 12 такой режим станет частью самой ОС. Чем будет отличаться реализация Google и насколько она будет лучше или хуже альтернативных разработок еще предстоит узнать.

Snow Cone — вероятное кодовое имя Android 12. Обновление добавит нативный режим управления одной рукой и игровой режим

На прошлой неделе мы рассматривали первые (предполагаемые) скриншоты интерфейса Android 12, указывающие на некоторые существенные визуальные изменения и функциональные улучшения.

Первый взгляд на новый интерфейс Android 12

Google пока официально не подтвердила никаких изменений пользовательского интерфейса или новых функций Android 12, только пообещала упростить использование сторонних магазинов приложений в следующей версии своей платформы.

Обычно следующая версия Android выходит в марте, но в прошлом году компания нарушила привычный цикл обновления и выпустила первую бета-версию Android 11 для разработчиков в феврале. Первая бета-версия Android 12 для разработчиков, как сообщается, может выйти уже завтра. Финальная же версия, как обычно, выйдет в конце лета.

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