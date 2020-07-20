SoC Qualcomm Snapdragon 875G может задержаться из-за трудностей Samsung c освоением 5-нм техпроцесса





Как свидетельствуют последние отчёты, компания Samsung активно пытается улучшить выход годной продукции, изготавливаемой по 5-нанометровой EUV технологии. Но очень похоже, что в этом направлении у компании не всё складывается благоприятным образом.

Отмечается, что корейский технологический гигант намерен приступить к массовому производству чипов по нормам 5-нанометрового технологического процесса уже в августе. Первым устройством, изготовленным по нормам нового техпроцесса, станет собственная система-на-чипе Exynos 992. Однако по данным DigiTimes, у Samsung имеются проблемы с поддержанием необходимой нормы выработки годных чипов. И это может объяснять предыдущие слухи о том, что в новых смартфонах серии Galaxy Note 20 будет использоваться существующий процессор Exynos 990, а не обновлённая версия Exynos 992.

Также сообщается, что из-за проблем с нормой выхода годной продукции по новому техпроцессу могут пострадать и партнёры Samsung. В частности, это может отразиться на планах Qualcomm по выпуску флагманского мобильного чипсета следующего поколения. И хотя DigiTimes не называет конкретную модель процессора, согласно данным предыдущих утечек можно предположить, что Samsung получила заказы на производство чипа Snapdragon 875G, а заказы на производство 5G-модема Snapdragon X60 разделены между Samsung и TSMC.

Также напомним, косвенным подтверждением информации о проблемах с производством продукции с использованием нового техпроцесса может служить одна из предыдущих утечек. Недавно сообщалось, что процессор Qualcomm Snapdragon 875G появится в первом квартале 2021 года, хотя ранее компания анонсировала свои новые флагманские чипы в конце года.

Источник: wccftech