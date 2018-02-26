Sony официально представила флагманский смартфон Xperia XZ2 и его уменьшенную модификацию Xperia XZ2 Compact

К выставке MWC 2018 компания Sony подготовила свой новый флагманский смартфон Xperia XZ2 и его уменьшенную модификацию Xperia XZ2 Compact. Новинки получили обновлённый дизайн с выпуклой задней панелью.

Базовая версия Sony Xperia XZ2 подучила дисплей диагональю 5,7 дюйма с разрешением Full HD+ 2160х1080 точек. Плотность размещения пикселей составляет 424 PPI. Дисплей поддерживает отображение HDR контента. Он покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Аппарат несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Имеется гибридный слот для установки карты памяти. На задней панели расположен двойной модуль камеры, который содержит 19- и 12-мегапиксельный сенсоры. Камера поддерживает возможность записи видео в разрешении 4K с HDR и в режиме Slow-Motion (с частотой 960 кадров в секунду для разрешения 1080p). Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев. На лицевой панели имеется 5-мегапиксельная камера. Ёмкость встроенной батареи составляет 3180 мАч. Поддерживается функция беспроводной зарядки аккумулятора на базе стандарта Qi. Оригинальной особенностью новинки является встроенная система Dynamic Vibration System. Она анализирует звуковое сопровождения фильма или игры и создаёт небольшие вибрации корпуса смартфона, чтобы обеспечить более глубокое погружения пользователя в контент. В наличии имеются стерео динамики S-Force Front Surround. Устройство имеет размеры 153x72x11,1 мм и массу 198 г. Используемый металлический корпус обеспечивает защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0.

Модель Sony Xperia XZ2 Compact обладает почти такими же техническими характеристиками, что и флагман, но содержит более компактный дисплей. В данном случае применяется 5-дюймаявая панель с тем же разрешением 2160х1080 точек (плотность размещения пикселей составляет 483 PPI) и поддержкой HDR. Устройство содержит процессор Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. В Xperia XZ2 Compact применяется одиночная 19-мегапиксельная камера на задней панели, которая также способна записывать видео в разрешении 4K. Камера на лицевой панели содержит 5-мегапиксельный сенсор. Ёмкость батареи уменьшена до 2870 мАч. Размеры этой модели составляют 135x65x12,1 мм, а масса – 168 г.

Компания Sony пока не поделилась официальной информацией о цене смартфонов Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact. Однако известно, что они поступят в продажу в марте.

Источник: phonearena