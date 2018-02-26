Sony показала сдвоенную камеру для смартфонов, которая позволит снимать при ISO 51200

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Новые флагманские смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact оказались не единственное интересной новинкой, показанной Sony на сегодняшней утренней презентации в рамках MWC 2018. Японский гигант также продемонстрировал прототип модуля сдвоенной камеры для смартфонов. Он должен позволить делать снимки с низким уровнем шумов даже при очень низкой освещенности.

Как сообщается, модуль позволит установить верхнее предельное значение ISO на 51200 для фотосъемки и 12800 – для видеосъемки.

Одновременно был представлен процессор обработки изображений под названием Sony Fusion, предназначенный для работы в паре с этим пока безымянным модулем. Сообщается, что при съемке в условиях с недостаточным освещением процессор захватывает данные с двух камер одновременно для увеличения потока света, попадающего на сенсор, и обеспечения наилучшего результата.

К сожалению, пока что разработку эту можно было видеть лишь на демонстрационном стенде Sony. Никаких точных данных касательно выпуска коммерческий версии модуля и применения в серийных устройствах пока нет. Но столь высокая светочувствительность в камерах для смартфонов вызывает большой интерес. Считается, что при низкой освещенности чувствительность человеческого глаза составляет порядка 1600 единиц ISO в эквиваленте. В то же время самые дешевые камеры способны снимать при максимальном верхнем пороге ISO 6400.

Остается добавить, что указанных Sony значений можно достичь только при условии использования Sony Fusion со сменными объективами.

Источник: GSM Arena