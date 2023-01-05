Sony сообщила о 30 млн проданных PS5 и показала первые кадры будущей киноадаптации Gran Turismo от Нила Бломкампа

Sony в рамках CES 2023, которая на днях проходит в Лас-Вегасе, сделала несколько интересных анонсов, в частности, поделилась обновленными данными о продаже консоли PlayStation 5.

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Продажи PlayStation 5

В последний раз Sony делилась статистикой продаж в ноябрьском квартальном отчете — тогда сообщалось , что PS5 разошлась по миру тиражом 25 млн экземпляров. С тех пор Sony отгрузила на рынок еще 5 млн консолей PS5, поэтому результат составляет 30 млн единиц. Лидер PlayStation Джим Райан отдельно отметил, что в декабре 2022 года продажи PS5 оказались рекордными с момента выпуска консоли. Если помните, продажи PS5 начались в США, Японии и нескольких странах 12 ноября 2020 года, а по всему миру — 19 ноября.

Можно вспомнить, что Sony прогнозировала до марта 2023 года реализовать минимум 18 миллионов единиц PS5 и выйти на общий тираж 40 млн — руководство пока не пересматривало свою предварительную оценку и не корректировало ее. Пока она выглядит оторванной от реальности, особенно с учетом повышенных цен.

Gran Turismo 7 и Beat Saber на PS VR2

Также глава PlayStation анонсировал выход Gran Turismo 7 и Beat Saber на PS VR2. Более того, VR-версия Gran Turismo 7 будет бесплатной для владельцев новейшей части популярного автосимулятора ( Gran Turismo 7, вышла в марте для PlayStation 4 и 5). Гарнитура PS VR2 за $550 поступит в продажу 22 февраля 2023 года и на старте компания обещает не менее 30 игр, включая Horizon Call of the Mountain.

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Киноадаптация Gran Turismo Нила Блумкампа

Также Sony показала первые кадры будущего фильма из Gran Turismo от Нила Бломкампа. В конце декабря режиссер, наиболее известный по «Района №9» и «Элизиума», сообщил о завершении съемок фильма по мотивам популярной серии автосимуляторов Sony.

В коротком видео мигом можно увидеть Дэвида Харбора, Орландо Блума и Даррена Барнета, сыгравших главные роли в адаптации. В основе сценария адаптации лежит реальная история о юном поклоннике Gran Turismo, который в 20-летнем возрасте одерживает победу в серии соревнований Nissan и начинает карьеру профессионального автогонщика. Премьера фильма намечена на 11 августа 2023 года.