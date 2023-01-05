Sony сообщила о 30 млн проданных PS5 и показала первые кадры будущей киноадаптации Gran Turismo от Нила Бломкампа

Sony в рамках CES 2023, которая на днях проходит в Лас-Вегасе, сделала несколько интересных анонсов, в частности, поделилась обновленными данными о продаже консоли PlayStation 5.
Продажи PlayStation 5
В последний раз Sony делилась статистикой продаж в ноябрьском квартальном отчете — тогда сообщалось , что PS5 разошлась по миру тиражом 25 млн экземпляров. С тех пор Sony отгрузила на рынок еще 5 млн консолей PS5, поэтому результат составляет 30 млн единиц. Лидер PlayStation Джим Райан отдельно отметил, что в декабре 2022 года продажи PS5 оказались рекордными с момента выпуска консоли. Если помните, продажи PS5 начались в США, Японии и нескольких странах 12 ноября 2020 года, а по всему миру — 19 ноября.
Можно вспомнить, что Sony прогнозировала до марта 2023 года реализовать минимум 18 миллионов единиц PS5 и выйти на общий тираж 40 млн — руководство пока не пересматривало свою предварительную оценку и не корректировало ее. Пока она выглядит оторванной от реальности, особенно с учетом повышенных цен.
Gran Turismo 7 и Beat Saber на PS VR2
Также глава PlayStation анонсировал выход Gran Turismo 7 и Beat Saber на PS VR2. Более того, VR-версия Gran Turismo 7 будет бесплатной для владельцев новейшей части популярного автосимулятора ( Gran Turismo 7, вышла в марте для PlayStation 4 и 5). Гарнитура PS VR2 за $550 поступит в продажу 22 февраля 2023 года и на старте компания обещает не менее 30 игр, включая Horizon Call of the Mountain.
Киноадаптация Gran Turismo Нила Блумкампа
Также Sony показала первые кадры будущего фильма из Gran Turismo от Нила Бломкампа. В конце декабря режиссер, наиболее известный по «Района №9» и «Элизиума», сообщил о завершении съемок фильма по мотивам популярной серии автосимуляторов Sony.
В коротком видео мигом можно увидеть Дэвида Харбора, Орландо Блума и Даррена Барнета, сыгравших главные роли в адаптации. В основе сценария адаптации лежит реальная история о юном поклоннике Gran Turismo, который в 20-летнем возрасте одерживает победу в серии соревнований Nissan и начинает карьеру профессионального автогонщика. Премьера фильма намечена на 11 августа 2023 года.
Тизер фильма по игре Gran Turismo