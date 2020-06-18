Составлен график, показывающий прирост производительности в пересчёте на доллар для массовых видеокарт NVIDIA за последние 10 лет





Энтузиаст с ником Hic-Stunt-Leones создал интересный график, показывающий повышение производительности в пересчёте на один потраченный доллар для массовых потребительских видеокарт NVIDIA GeForce при переходе к каждому следующему поколению. График захватывает большой перечень поколений, начиная с GeForce 9600 GT и заканчивая наиболее актуальной на текущий момент моделью GeForce RTX 2060.

Отметим, речь идёт не о флагманских продуктах, чьи названия моделей заканчиваются на 80, а именно о массовых устройствах популярной серии 60. Такие устройства популярны среди потребителей, так как они обеспечивают высокую производительность и при этом их цена не слишком высокая. К тому же, такие массовые устройства приносят большой объём продаж компаниям NVIDIA и AMD и помогают им наращивать доли рынка.

График показывает, как менялась производительность массовых видеокарт NVIDIA в пересчёте на доллар стоимости с выходом каждого следующего поколения. График захватывает промежуток времени более 10 лет. Он также позволяет составить примерный прогноз прироста производительности для грядущих видеокарт серии GeForce RTX 30, которые получат графические процессоры на базе архитектуры Ampere.

При составлении графика использовались данные ресурса TechPowerUp – из раздела Performance Summary. Здесь можно найти сравнение синтетических показателей десятков графических процессоров, протестированных с различных играх. Графические процессоры тестировались с разрешением 1900×1200 точек до модели GeForce GTX 460, затем – всегда с разрешением 1920х1080 точек. Вместе с тем, в расчётах не учитывались возможные последующие улучшения производительности, которые могли стать следствием выпуска новых версий оптимизированных драйверов.

График возвращает нас к 2008 году, когда NVIDIA представила видеокарту GeForce 9800 GT по цене менее $200. Эта модель заменила GeForce 9600 GT и при этом получила более доступную цену из-за острой конкуренции со стороны AMD. Более того, преемник появился всего через 5 месяцев после выхода 9600 GT. Производительность GeForce 9800 GT принята за эталонное значение для остальных видеокарт, и именно отсюда начинается отсчёт для массового сегмента NVIDIA.

На смену GeForce 9800 GT пришла модель GeForce GTX 260 – первая массовая видеокарта с GPU на базе архитектуры Telsa. Она принесла хороший прирост производительности, но из-за её существенно более высокой стоимости ($449) наблюдается снижение показателя производительности в пересчёте на доллар на существенные 40,8%. Исправить ситуацию помогла видеокарта GeForce GTX 460 с графическим процессором на базе архитектуры Fermi. В данном случае прирост показателя производительности на доллар достиг более чем 2-кратного прироста по сравнению с предшественником и опередил результат GeForce 9800 GT. Начиная с этой модели, наблюдается постоянный рост показателя производительности в пересчёте на каждый потраченный доллар. Эта модель смогла обеспечить конкурентоспособную производительность по сравнению с видеокартами AMD Radeon HD 5800. Следующая видеокарта GeForce GTX 560 стоила на $20, но благодаря приросту производительности она продемонстрировала и рост показателя производительности на доллар на 23,3%.

Последующее поколение массовых видеокарт обеспечивало примерно такой же прирост показателя производительности на доллар – около 24,9%. Модель GeForce GTX 760, которая пришла на замену устройству GeForce GTX 660 Ti и получила более доступную цену $249 при лучшей производительности, продемонстрировала прирост показателя уже на 28,1%. Ещё больший отрыв показала модель GeForce GTX 960 с GPU на базе архитектуры Maxwell. Благодаря росту производительности и снижению цены до $199 удалось поднять значение рассматриваемого показателя 40,5%.

Затем NVIDIA перешла на графическую архитектуру Pascal, которая производство видеочипов по нормам 16-нанометрового технологического процесса с применением технологии FinFET. Выпустив видеокарту GeForce GTX 1060, компания смогла добиться впечатляющего роста показателя производительности на потраченный доллар – на 53%. Отметим, на текущий момент эта модель остаётся наиболее часто используемой среди геймеров по данным Steam – более 90 млн ежемесячно активных пользователей сервиса используют именно эту видеокарту. И хотя доля этой модели постепенно снижается в последние месяцы, она всё ещё занимает около 12% рынка.

Наконец, вышли решения с GPU Turing. Несмотря на свою технологическую революционность благодаря поддержке трассировки лучей, видеокарта GeForce RTX 2060 при стартовой цене $349 продемонстрировала наименьший за 10 лет прирост показателя производительности на доллар – всего 18,9%. При этом устройства серии GeForce GTX 16 обеспечивают лучшую производительность на доллар по сравнению с GeForce RTX 2060, но в графике они не указаны, так как именно серия RTX является наилучшим предложением NVIDIA в массовом сегменте.

В скором времени ожидается появление устройств серии GeForce RTX 30. И, как свидетельствует график, после каждого замедления следующее поколение демонстрирует огромный скачок показателя производительности на доллар. Это обусловлено повышением производительности и снижением цен. Наибольший прирост показывают устройства в ценовом сегменте около $250, а не $350-400. Вероятно, после первоначальных дорогих экспериментов с трассировкой лучей NVIDIA представит уже зрелые решения с этой технологией по более доступной цене. Так что прирост показателя опять может составить 40-50% по сравнению с нынешней видеокартой GeForce RTX 2060.

Источник: wccftech