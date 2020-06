SpaceX в пятый раз запустила одну и ту же первую ступень Falcon 9 с миссией Starlink 7. Группировка интернет-спутников увеличилась до 480 штук

SpaceX стала еще на шаг ближе к запуску системы глобального спутникового интернета

В рамках этой миссии SpaceX запустила первый спутник Starlink с кодовым именем VisorSat с развертываемым солнцезащитным козырьком для ограничения отражательной способности аппарата. Это нужно, чтобы спутники не мешали наблюдениям за звездным небом с земли. Подробнее о сотрудничестве SpaceX с астрономами можно узнать на сайте компании.

On this mission, we are launching the first Starlink satellite with a deployable visor to block sunlight from hitting the brightest spots of the spacecraft. Learn more about our work with leading astronomical groups to mitigate satellite reflectivity → https://t.co/xVuXVlEb8S

— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020