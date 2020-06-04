SpaceX в пятый раз запустила одну и ту же первую ступень Falcon 9 с миссией Starlink 7. Группировка интернет-спутников увеличилась до 480 штук

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SpaceX стала еще на шаг ближе к запуску системы глобального спутникового интернета

В рамках этой миссии SpaceX запустила первый спутник Starlink с кодовым именем VisorSat с развертываемым солнцезащитным козырьком для ограничения отражательной способности аппарата. Это нужно, чтобы спутники не мешали наблюдениям за звездным небом с земли. Подробнее о сотрудничестве SpaceX с астрономами можно узнать на сайте компании.

On this mission, we are launching the first Starlink satellite with a deployable visor to block sunlight from hitting the brightest spots of the spacecraft. Learn more about our work with leading astronomical groups to mitigate satellite reflectivity → https://t.co/xVuXVlEb8S — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 (B5 B1049.5) стартовала с площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал в 04:26 по киевскому времени.

Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку запуска не удалось.

Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 теоретически может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени.

С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink достигла 480 штук (за минусом тех нескольких, что сошли с орбиты). Ранее Илон Маск говорил, что для нормальной работы сети требуется не меньше 780 спутников. В этом месяце SpaceX планирует провести еще один полноценный запуск в интересах Starlink, а до конца года в плане числится еще пять запусков спутников Starlink.

У SpaceX уже есть разрешение на запуск почти 12 тысяч спутников, а в октябре 2019 года она запросила дополнительное разрешение на еще 30 тысяч аппаратов. Кроме того, в марте 2019 года SpaceX получила от FCC соответствующее разрешение на размещение на территории США 1 млн наземных терминалов. И Маск уже рассказывал, какими они будут (компактная спутниковая тарелка на держателе).

Точных данных о тарифах пока нет, но президент SpaceX Гвинн Шотвелл обещала, что Starlink будет стоить «меньше, чем вы платите сейчас, но при этом в 5-10 раз быстрее».

В обозримом будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Более подробно узнать об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.