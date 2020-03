SpaceX впервые запустила Falcon 9 с уже летавшей четырежды первой ступенью [Обновлено: вернуть ее не удалось]

SpaceX продолжает творить историю. Буквально только она провела очередной знаменательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 — на орбиту отправилась очередная (шестая) партия из 60 спутников проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Во время этого запуска компания использовала первую ступень, летавшую и садившуюся четырежды, и (уже во второй раз) летавший в космос один раз головной обтекатель, восстановленный после запуска первой группировки интернет-спутников в мае 2019 года. Прямая трансляция запуска продолжатся на YouTube-канале SpaceX.

Запуск должен был состояться в минувшее воскресенье, но сорвался в последний момент из-за неполадок с двигателем. Фото ниже служит отличной наглядной иллюстрацией многоразовости ракеты Falcon 9. В рамках этой миссии SpaceX также попытается поймать створки головного обтекателя при помощи специальных кораблей Ms.Tree и Ms.Chief с большой натянутой сетью.

While we wait on a new confirmed date for Starlink, I think it's really cool to visualize just how much hardware is being reused on this flight. Only the second stage (and Starlink Satellites of course) are being flown new. Made from @julia_bergeron's excellent photo! pic.twitter.com/dtnplSwsxM — Brady Kenniston (@TheFavoritist) March 15, 2020

Как упоминалось выше, это уже шестая партия из 60 спутников

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки LC- 39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал 18 марта в 14:17 по киевскому времени.

Увы, посадить первую ступень на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане не удалось, она снова промазала и упала в океан. Илон Маск подтвердил, что один из двигателей отказал при подъеме, но поскольку всего их девять, то этот сбой не смог нарушить траекторию полета ракеты. Само собой, компания проведет расследование, чтобы изучить ситуацию. В то же время Маск отметил, что в прошлый раз запуск отменили из-за слегка повышенной мощности. Он уточнил, что при такой степени износа всегда есть риск неудачи, поэтому компания использует только для собственных миссий.

Yeah. There was also an early engine shutdown on ascent, but it didn’t affect orbit insertion. Shows value of having 9 engines! Thorough investigation needed before next mission. — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2020

Last launch aborted due to slightly high power. Possibly, but not obviously, related to today. This vehicle has seen a lot of wear, so today isn’t a big surprise. Life leader rockets are used only for internal missions. Won’t risk non-SpaceX satellites. — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2020

Основная часть миссии прошла успешно — вторая ступень отработала штатно и доставила спутники на запланированную орбиту.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/GZq8sUQ2TP — SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020

Обтекатели выловили из воды, но пока неясно, будут ли они использоваться для третьего повторного запуска.

Today’s Falcon 9 launch was the second time SpaceX has re-flown a full payload fairing. After landing in the water, both fairing halves were quickly recovered. pic.twitter.com/JF9y7yrkxp — SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020

С недавних пор SpaceX используется повторно не только первые ступени, но и обтекатели. В прошлом году она впервые после множества попыток поймала часть головного обтекателя в сеть. Также SpaceX успешно выловила несколько створок обтекателя после мягких приводнений. Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).

Повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. Ранее Илон Маск говорил, что в будущем, когда повторно будут использоваться не только первые ступени, но и вторые ступени (от этих планов пока решили отказаться) и головные обтекатели, затраты на запуск снизятся более чем в 100 раз!

Long road to reusabity of Falcon 9 primary boost stage…When upper stage & fairing also reusable, costs will drop by a factor >100. pic.twitter.com/WyTAQ3T9EP — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2017

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 теоретически может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени.