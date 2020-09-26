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SpaceX провела огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship

SpaceX провела огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship

SpaceX провела огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship


SpaceX удалось продвинуться на еще один маленький шажок вперед в создании космического корабля следующего поколения для колонизации Луны и Марса — компания провела статические огневые испытания вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine (RVac) для Starship. Об этом представители компании сообщили в Twitter, опубликовав короткий ролик с прожигом на тестовом стенде.

Огневые испытания полной длительности проходили на испытательной площадке в городе Мак-Грегор, штат Техас. Никакой дополнительной информации о результатах тестирования двигателя представители SpaceX не сообщают.

Судя по всему, это первые огневые испытания вакуумной версии Raptor. По крайней мере, первый такой двигатель компания собрала только в начале этого месяца. На заглавном фото показаны атмосферная и вакуумные версии двигателей Raptor — можно наглядно оценить разницу в размерах.

Финальная версия Starship получит шесть кислородно-метановых двигателей Raptor, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

В следующем месяце пройдет следующая крупная презентация SpaceX по проекту Starship и существует высокая вероятность, что к тому времени компания Илона Маска успеет провести первые полноценные летные испытания — прототип Starship SN8, который получит головной обтекатель и воздушные рули, поднимется на высоту 18 километров (половина дистанции до верхней границы атмосферы) и приземлится обратно на космодром. Его сборка уже завершена, сегодня прототип Starship SN8 доставят на площадку, а 29 сентября команда инженеров приступит к испытаниям, начав с традиционных наземных тестов.

Команда инженеров SpaceX также вовсю работает над созданием первого прототипа бустера Super Heavy для вывода Starship в космос. Как мы недавно узнали, Super Heavy получит не 31 двигатель Raptor, как планировалось изначально, а 28 для упрощения конфигурации.

SpaceX рассчитывает провести первый запуск полноценной версии Starship в 2021 году, после чего, если все пойдет по плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой.

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