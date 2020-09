SpaceX провела огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship

SpaceX удалось продвинуться на еще один маленький шажок вперед в создании космического корабля следующего поколения для колонизации Луны и Марса — компания провела статические огневые испытания вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine (RVac) для Starship. Об этом представители компании сообщили в Twitter, опубликовав короткий ролик с прожигом на тестовом стенде.

Огневые испытания полной длительности проходили на испытательной площадке в городе Мак-Грегор, штат Техас. Никакой дополнительной информации о результатах тестирования двигателя представители SpaceX не сообщают.

Completed a full duration test fire of the Raptor Vacuum engine at SpaceX’s rocket development facility in McGregor, Texas pic.twitter.com/0GPSdSifnn

Судя по всему, это первые огневые испытания вакуумной версии Raptor. По крайней мере, первый такой двигатель компания собрала только в начале этого месяца. На заглавном фото показаны атмосферная и вакуумные версии двигателей Raptor — можно наглядно оценить разницу в размерах.

Финальная версия Starship получит шесть кислородно-метановых двигателей Raptor, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

В следующем месяце пройдет следующая крупная презентация SpaceX по проекту Starship и существует высокая вероятность, что к тому времени компания Илона Маска успеет провести первые полноценные летные испытания — прототип Starship SN8, который получит головной обтекатель и воздушные рули, поднимется на высоту 18 километров (половина дистанции до верхней границы атмосферы) и приземлится обратно на космодром. Его сборка уже завершена, сегодня прототип Starship SN8 доставят на площадку, а 29 сентября команда инженеров приступит к испытаниям, начав с традиционных наземных тестов.

New Boca Chica road closures!

Starship SN8 rollout likely Sept. 26 between 7 am and 8 am, with proof testing beginning Sept 29 with a window lasting from 9 pm to 6 am.

All times are central time.https://t.co/OGopaXBoI7

— Michael Baylor (@nextspaceflight) September 25, 2020