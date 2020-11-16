SpaceX запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Это начало регулярных полетов американского корабля к МКС
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon миссии Crew-1, который должен доставить на МКС свой первый международный экипаж из четырех астронавтов, стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска ведется на YouTube-каналах NASA и SpaceX.
Миссия Crew-1 знаменует собой долгожданный переход корабля Crew Dragon из фазы испытаний к плановым, регулярным полетам. На прошлой неделе NASA сертифицировало корабль Crew Dragon (а вместе с ним ракету Falcon 9 и сопутствующие наземные системы) для регулярных полетов с астронавтами, и Crew-1 — это первый такой полет для Crew Dragon в статусе лицензированного средства доставки экипажей на МКС, который открывает новую главу в истории американской и всей мировой космонавтики. Это впервые с 2011 года в одном корабле на орбиту отправится экипаж из четырех человек. Кроме того, это первый для Crew Dragon международный экипаж.
Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 16 ноября в 02:27 по киевскому времени. На борту Crew Dragon (C207 Resilience) три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи).
Liftoff! pic.twitter.com/FrFS0Y9KRj
— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку на плавучую платформу «Just Read the Instructions» в Атлантическом океане. Следующий пилотируемый запуск, Crew-2, планируется с использованием этой же первой ступени, которая вывела на орбиту Crew-1.
Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/HSFJKpR4Rm
— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
Вторая ступень штатно отработала и успешно вывела корабль на запланированную орбиту, который теперь должен добраться к МКС с помощью собственных двигателей. Корабль должен прибыть к МКС 17 ноября в 06:00 по киевскому времени и в автономном режиме состыкуется с узлом IDA-2 модуля «Гармония». В случае нештатной ситуации астронавты смогут перехватить контроль и произвести стыковку в ручном режиме.
Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe
— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
Экипаж Crew-1 присоединится к экспедиции МКС-64 — на борту МКС их встретят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавтка NASA Кейт Рубинс. Впервые за почти десять лет на МКС будет больше шести человек.
Crew-1 будет стандартной длительной экспедицией — ее продолжительность составит 180 суток. То есть, корабль C207 Resilience с грузом и астронавтами вернется на Землю в мае 2021 года, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего их подберет спасательное судно Go Navigator.
- Crew Dragon — первый частный пилотируемый корабль в истории, а кроме того, первый американский пилотируемый корабль после Space Shuttle. Он создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Корабль способен принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
- Crew Dragon рассчитан на вывод в космос с помощью ракеты Falcon 9. Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco и 8 SuperDraco. Последние в первую очередь предназначены для аварийного спасения экипажа, и изначально компания Илона Маска планировала использовать их для посадки без парашютов, но NASA отказалась от этого способа.
- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю.
- Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся 30 мая, корабль Crew Dragon (С206 Endeavour) с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (астронавтами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном) после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС, а 2 августа он успешно вернулся на Землю.
- В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.