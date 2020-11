SpaceX запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Это начало регулярных полетов американского корабля к МКС

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon миссии Crew-1, который должен доставить на МКС свой первый международный экипаж из четырех астронавтов, стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска ведется на YouTube-каналах NASA и SpaceX.

Миссия Crew-1 знаменует собой долгожданный переход корабля Crew Dragon из фазы испытаний к плановым, регулярным полетам. На прошлой неделе NASA сертифицировало корабль Crew Dragon (а вместе с ним ракету Falcon 9 и сопутствующие наземные системы) для регулярных полетов с астронавтами, и Crew-1 — это первый такой полет для Crew Dragon в статусе лицензированного средства доставки экипажей на МКС, который открывает новую главу в истории американской и всей мировой космонавтики. Это впервые с 2011 года в одном корабле на орбиту отправится экипаж из четырех человек. Кроме того, это первый для Crew Dragon международный экипаж.

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 16 ноября в 02:27 по киевскому времени. На борту Crew Dragon (C207 Resilience) три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи).

Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/HSFJKpR4Rm

Корабль должен прибыть к МКС 17 ноября в 06:00 по киевскому времени и в автономном режиме состыкуется с узлом IDA-2 модуля «Гармония». В случае нештатной ситуации астронавты смогут перехватить контроль и произвести стыковку в ручном режиме.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe

— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020