SpaceX запустила Crew Dragon с астронавтами к МКС
Буквально только что американская частная аэрокосмическая компания SpaceX в очередной раз вписала свое имя в историю — пилотируемый корабль Crew Dragon миссии Demo-2 с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном стартовал с площадки LC-
Для США это первый пилотируемый космический полет на собственном корабле после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Кроме этого, это первая пилотируемая миссия с участием частной компании — корабль Crew Dragon разработала компания SpaceX Илона Маска в рамках программы NASA Commercial Crew Program.
Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 30 мая в 22:22 по киевскому времени.
Liftoff! pic.twitter.com/DRBfdUM7JA
— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Это уже 51-я (из 61-й попытки) успешная посадка!
Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/BFFXVRrbQ6
— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Вторая ступень штатно отработала и успешно вывела корабль на запланированную орбиту, который теперь должен добраться к МКС с помощью собственных двигателей. Корабль должен состыковаться с МКС завтра в 17:30 по киевскому времени.
Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD
— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Одно из важных отличий Crew Dragon заключается в том, что все этапы его стыковки со станцией автоматизированы. В частности, корабль стыкуется самостоятельно даже на последнем этапе, тогда как обычно для этого на МКС используется роботизированный манипулятор Canadarm2. Процедура автоматической стыковки с использованием международного стыковочного адаптера IDA, спроектированного для частных космических кораблей, была опробована во время беспилотного полета Crew Dragon в прошлом году.
Полет Crew Dragon Demo-2 с астронавтами также будет проходить полностью в автоматическом режиме. При этом возможность ручного управления, конечно же, имеется, и в рамках этой мисси запланирована ее проверка.
На станции Дуглас Херли и Роберт Бенкен присоединятся к основной экспедиции МКС-63 в составе командира Кристофера Кэссиди (США) и бортинженеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера (Россия). Херли был пилотом шаттла «Атлантис» во время STS-135 — последней миссии программы Space Shuttle в июле 2011 года, а Бенкен в свою очередь участвовал в двух миссиях «шаттлов» — STS-123 (2008) и STS-130 (2010) в качестве специалиста полета (шесть выходов в открытый космос).
Экипаж корабля Crew Dragon проведет на станции от 30 до 119 суток. Окончательное решение о длительности миссии NASA примет только после стыковки. Завершив работу на МКС, Дуглас Херли и Роберт Бенкен вместе с подлежащим возвращению грузом вернутся на Землю, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего их подберет спасательное судно Go Navigator.
Следующий полет, USCV-1 (US Crew Vehicle-1) или же просто Crew-1, запланирован на сентябрь-ноябрь 2020 г. В него отправится Crew Dragon с серийным номером C207 в четырехместной конфигурации с четырьмя астронавтами на борту – тремя американцами и представителем японского космического агентства JAXA. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.
P.S. Знаменитую памятку SpaceX-скептика «тогда поговорим» можно (снова) обновлять – мы стали на шаг ближе к колонизации Марса.
- Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $86 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $55 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon). Корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
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- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами. В феврале 2020 года SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого космического корабля Crew Dragon во время полета
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- SpaceX Demo-2, должна стать последним испытанием перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon. В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.