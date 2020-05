SpaceX запустила Crew Dragon с астронавтами к МКС

Буквально только что американская частная аэрокосмическая компания SpaceX в очередной раз вписала свое имя в историю — пилотируемый корабль Crew Dragon миссии Demo-2 с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном стартовал с площадки LC- 39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал к Международной космической станции. Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-каналах SpaceX и NASA.

Для США это первый на собственном корабле после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Кроме этого, это первая пилотируемая миссия с участием частной компании — корабль Crew Dragon разработала компания SpaceX Илона Маска в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 30 мая в 22:22 по киевскому времени.

Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Корабль должен состыковаться с МКС завтра в 17:30 по киевскому времени.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020