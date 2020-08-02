Crew Dragon с астронавтами успешно вернулся на Землю

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Космический корабль Crew Dragon (С206 Endeavour) первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном успешно вернулся на Землю с МКС, перелет занял около 19 часов. В 21:48 по киевскому времени корабль приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида), ознаменовав успешное завершение исторического полета. Трансляция финальной части миссии с возвращением корабля проходила на YouTube-канале SpaceX.

Капсула Crew Dragon с астронавтами успешно спустилась на парашютах и приводнилась в мексиканском заливе. Экипаж встретило и подобрало специальное спасательное судно Go Navigator.

SpaceX Demo-2 — завершающий этап сертификации перед началом полноценной штатной эксплуатации корабля Crew Dragon. Корабль Crew Dragon с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 стартовал на ракете Falcon 9 30 мая и после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Всего Crew Dragon провел у МКС два месяца.

Dragon is stable in the water — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Пилотируемый корабль Crew Dragon разработан SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компанией, занимающейся разработкой космического транспорта. Корабль вмещает в себя от 4 до 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии до 200 дней.

Ранее NASA разрешило повторно использовать Crew Dragon для доставки людей на МКС. По плану, конкретно этот корабль (С206 Endeavour) будет использоваться в рамках будущей миссии Crew-2, запланированной на весну 2021 года.

В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.

За возвращением Crew Dragon на каналах NASA и SpaceX в YouTube одновременно наблюдали более 1 млн зрителей. Для сравнения, за стартом Crew Dragon в мае одновременно наблюдали более 4 млн зрителей YouTube.