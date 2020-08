Crew Dragon с астронавтами успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon (С206 Endeavour) первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном успешно вернулся на Землю с МКС, перелет занял около 19 часов. В 21:48 по киевскому времени корабль приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида), ознаменовав успешное завершение исторического полета. Трансляция финальной части миссии с возвращением корабля проходила на YouTube-канале SpaceX.

Капсула Crew Dragon с астронавтами успешно спустилась на парашютах и приводнилась в мексиканском заливе. Экипаж встретило и подобрало специальное спасательное судно Go Navigator.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020