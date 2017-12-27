Среднестатистический запас хода электромобилей в США за последние 6 лет увеличился в 1,5 раза (с 117 км до 183 км), а максимальный – в 3,5 раза (с 151 км до 539 км)

Согласно официальным данным Министерства энергетики США (US Department of Energy), средний (медианный) запас хода электромобилей в этой стране за последние шесть лет увеличился в полтора раза. Если в 2011 году типичный электромобиль в США мог проехать всего 117 км (73 мили) от полного заряда батарей, то в 2017 году этот параметр вырос до 183 км (114 миль).

Особо отметим, что речь идет о медианном усреднении значений запаса хода для всех электромобилей, которые можно приобрести на территории США. Как видно по графику, в 2011 году в этой стране можно было купить электромобили с запасом хода от 101 км до 151 км (63 – 94 мили), а уже в 2017 году диапазон доступного американскому покупателю электрического пробега простирался от 93 км до 539 км (58 – 335 миль). Таким образом, если сравнивать максимальные показатели запаса хода, то прирост составит куда более впечатляющие 3,5 раза.

В Министерстве энергетики США особо отметили, что в 2011 году в этой стране можно было приобрести всего три различных модели электромобилей, тогда как в 2017 году их число увеличилось как минимум до 15 моделей. В данный момент минимальный запас хода в 93 км выдает Smart Fortwo Electric Drive Coupe, тогда как максимальный показатель в 539 км принадлежит электромобилю Tesla Model S 100D.

Отметим, что по мнению экспертов, с учетом новых моделей, уже анонсированных, но еще не доступных на территории США, медианный запас хода электромобилей к концу следующего года может достигнуть значения в 320 км (200 миль).

Источник: Electrek