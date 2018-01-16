Стали известны характеристики и цены SSD Intel 760p и 660p форм-фактора M.2

Ещё до официального анонса на сайте одной из торговых сетей появились сведения о технических характеристиках и ценах твердотельных накопителей Intel 760p и 660p. Эти устройства выполнены в форм-факторе M.2.

SSD Intel 760p изготавливается с применением чипов флэш-памяти TLC (triple-level-cell) NAND на основе технологии Intel 3D NAND. Устройство способно достигать максимальную скорость чтения данных до 3200 МБ/с и максимальную скорость записи информации до 1600 МБ/с. Количество операций ввода-вывода в секунду при осуществлении случайных операций чтения заявлено на уровне 350 тыс., а при осуществлении случайных операций записи – 280 тыс. Накопитель доступен в виде моделей ёмкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, цены на них составляют $96, $120, $240, $448 и $893, соответственно.

Версия Intel 660p является более доступным решением. В данном случае применяется флэш-память QLC (quad-level-cell) NAND на базе той же технологии Intel 3D NAND. Скоростные показатели оказались существенно ниже, чем у версии 760p. Максимальная скорость чтения составляет 1800 МБ/с, максимальная скорость записи – 1200 МБ/с. Количество случайных операций ввода-вывода в секунду составляет 150 тыс. как для операций чтения, так и для записи. На рынок поступят модели ёмкостью от 512 ГБ до 2 ТБ, но их цены пока не сообщаются.

Источник: techpowerup