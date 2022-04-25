Starlink + Hawaiian Airlines. SpaceX заключила еще один контракт для обеспечения приличного Wi-Fi в самолетах

Следующей после JSX авиакомпанией с интернетом от Starlink станет Hawaiian Airlines. SpaceX подключит их самолеты к своей сети спутников уже в следующем году. Авиакомпания рассказала, что планирует предоставлять эту услугу для пассажиров бесплатно.

Это первая сделка с крупной авиакомпанией. Ранее SpaceX подписала контракт с чартерным перевозчиком JSX и тестировала антенны на самолетах Delta. CNBC предполагает, что планы Hawaiian Airlines по бесплатному подключению к Wi-Fi на борту может подстегнуть других авиаперевозчиков заключать контракты со SpaceX

«Мы еще не начали тестировать Starlink на самолетах, и есть проблемы сертификации, которые необходимо решить, прежде чем мы будем готовы использовать продукт». Ави Маннис, директор по маркетингу и коммуникациям Hawaiian

В самой авиакомпании не раскрывают финансовые детали сделки со SpaceX. Сейчас Hawaiian не предоставляет Wi-Fi на борту, хотя обслуживает обширную сеть рейсов над Тихим океаном.

Маннис не рассказал, какая скорость интернета будет на самолетах, но добавил, что «производительность, которую они продемонстрировали, была очень впечатляющей».

По состоянию на конец 2021 года у Hawaiian было 24 самолета Airbus A330-200 и 18 самолетов A321. Компания также планирует оснастить Starlink Boeing 787, которые появятся в скором времени у перевозчика.

В 2021 году компания Илона Маска запросила у регулятора разрешение для установки Starlink на самолеты, корабли, грузовики и трейлеры.

У SpaceX имеется созвездие из 2000 спутников для поддержки глобальной сети. Украина с начала полномасштабной войны получила 5000 терминалов Starlink с бесплатным тарифным планом.