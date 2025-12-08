Стартап интегрирует процессоры Nvidia Jetson в умные фонари — владельцы смогут получать деньги за обучение ИИ

Британский стартап планирует устанавливать процессоры Nvidia Jetson в свои умные уличные фонари iLamp, чтобы они работали как небольшие вычислительные узлы для ИИ.

По идее Conflow Power Group владельцы таких фонарей смогут зарабатывать на этом. Это напоминает другие нестандартные способы использования энергии, например, в США уже применяют биткоин для отопления домов. Но фонари, конечно, работают по другому принципу. iLamp имеет солнечные панели и аккумуляторы, поэтому не обязательно его надо подключать к сети. На саму работу фонаря достаточно 80 Вт, а остальные от 200 до 600 Вт может пойти на питание модулей, в частности Nvidia Jetson (примерно 15 Вт на один).

Базовая версия умного фонаря стоит ~$9900. В Conflow говорят, что владельцы смогут зарабатывать, отдавая мощности его процессоров поставщикам ИИ. Как именно это будет работать, пока не объясняют, но выглядит все это как настоящий распределенный дата-центр прямо на улицах.

К модели можно подключить 5G, Wi-Fi, камеры, датчики среды, видеонаблюдение, дополнительные GPU и системы управления движением. По словам разработчиков, такой фонарь способен работать как микро-сервер с минимальной задержкой.

«Заменяя их на iLamp с процессорами Nvidia Jetson, вы создаете огромный распределенный дата-центр, который является чистым, не требует воды и работает с низкой задержкой, ведь серверы расположены близко к пользователям», — говорит директор Conflow Power Эдвард Фицпатрик.

iLamp продается с 20-летней гарантией и работает по лицензионной бизнес-модели. В прошлом году Conflow отдала эксклюзивные права Флориде за $45 млн, а недавно половину этой лицензии перепродали уже за $80 млн для проекта, охватывающего 4400 школ. В расширенных версиях фонарь получает распознавание номеров и лиц, детекцию выстрелов, пожарное оповещение, контроль скорости транспорта и даже частную связь для спортивных клубов. К слову, недавно похожая система безопасности ИИ натравила полицию на ученика, потому что спутала чипсы с пистолетом.

Компания уже ведет переговоры с несколькими правительствами и компаниями, чтобы массово расширить проект. Параллельно другие стартапы экспериментируют с подобной идеей. Например, бельгийский стартап Tonomia сотрудничает с британским поставщиком оборудования Panchaea. Он хочет выпустить распределенную ИИ-платформу eCloud, которую планируют размещать в системах солнечных навесов на парковках.

Источник: TechRadar / Construction Management