Стартовали продажи SSD Biwin CL100 в формате карты памяти — скорость чтения до 3700 МБ/с по цене $310 за 2 ТБ

Biwin представила свой компактный Mini SSD как отдельный продукт для пользователей — правда, пока только в Китае. Первый короткий анонс появился около четырех месяцев назад, но тогда компания не назвала модель официально. В начале декабря на JD.com и официальном сайте производителя появились полноценные страницы товара, которые подтверждают выход модели под названием CL100.

Biwin позиционирует CL100 Mini SSD как «высокопроизводительное сверхкомпактное хранилище». Габариты составляют всего 15,0×17,0×1,4 мм — это фактически уровень монеты или примерно размер карточки microSD. Новый формат уже поддерживают портативные игровые консоли GPD Win 5 (с мощным процессором AMD Strix Halo) и OneXPlayer Super X. Производители этих устройств называют стандарт слота «1517». Такой модуль выглядит как универсальное решение для сверхтонких ноутбуков, мини-ПК и портативных игровых систем, где каждый миллиметр пространства на вес золота.

Biwin делает акцент на техническом новаторстве: CL100 использует передовую LGA-упаковку, в которой контроллер и флэш-память интегрированы в один сверхплотный модуль. Официальные материалы обещают скорость чтения до 3700 МБ/с и скорость записи до 3400 МБ/с. Это показатели уровня полноформатных NVMe-накопителей. На JD.com указаны три варианта емкости и ценника: 512 ГБ стоят 599 юаней ($85), версия на 1 ТБ — 1099 юаней ($156), а топовый вариант на 2 ТБ — 2199 юаней ($311).

Более широкий релиз выглядит лишь вопросом времени, но покупателям за пределами Китая придется докупить отдельный ридер Mini SSD Reader RD510, чтобы работать с этим крошечным накопителем в режиме «подключил и пользуешься». Если же производители ноутбуков и мини-ПК подхватят стандарт «1517», пользователи получат интегрированное суперкомпактное, быстрое и удобное обновление хранилища — без жертв в производительности.

Источник: techpowerup