Крошечный, как microSD, быстрый, как M.2: в Китае представили Mini SSD 1517

Современные карты памяти microSD крошечные, но довольно медленные. Накопители M.2 в ПК молниеносно быстрые, однако более крупные и полностью закрыты внутри корпуса. Теперь в Китае появился новый тип SSD, который может совместить преимущества обоих типов накопителей и уже готов дебютировать в портативных игровых консолях.

Китайский производитель памяти Biwin называет такой накопитель Mini SSD, хотя другой производитель использует название 1517. Размеры этого устройства составляют всего 15×17×1,4 мм (отсюда и название 1517) — он меньше монеты и лишь немного больше карты microSD. Для сравнения, карта Micro-SIM имеет размеры 12×15 мм, Nano-SIM 8,8×12,3 мм, а MicroSD 11x15x1 мм.

Несмотря на такие компактные габариты, накопитель обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения до 3700 МБ/с и скорость записи до 3400 МБ/с через интерфейс PCIe 4.0 x2. Он доступен в версиях емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Для сравнения: стандарт microSD Express поддерживает скорость максимум 985 МБ/с, тогда как полноразмерные карты SD Express могут достигать теоретических 3940 МБ/с — чуть больше, чем у 1517, но при этом они более чем в три раза больше Mini SSD.

Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 стала первой, поддерживающей стандарт microSD Express. Карты для нее быстро раскупили после анонса. Теперь логично, что портативные игровые консоли — одни из первых, кто начал тестировать Mini SSD.

Компания GPD показала слот под карту 1517 в своей портативной консоли Win 5 с мощным процессором AMD Strix Halo. Формат загрузки SSD здесь похож на лоток SIM-карты в смартфонах. Ожидается, что будущая OneXPlayer Super X получит аналогичный разъем, что значительно упростит расширение быстрой памяти на компактных устройствах.

Biwin заявляет, что Mini SSD можно использовать не только в игровых приставках, но и в ноутбуках, смартфонах, планшетах, камерах и других устройствах со слотом для карточек. Устройство имеет степень защиты IP68, что делает его интересным вариантом для флагманских смартфонов и экшн-камер.

В то же время 1517 пока не является официальным стандартом JEDEC, поэтому пока неизвестно, получит ли он глобальное распространение и поддержку у большого количества производителей.

Пока что официальной информации о цене Mini SSD и совместимых ридеров нет. Но учитывая компактность, быстродействие и возможность установки во множество устройств, эти накопители могут стать новым трендом в портативном гейминге и мобильной электронике.

Источник: tomshardware