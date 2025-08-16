Новости Устройства 16.08.2025 comment views icon

Крошечный, как microSD, быстрый, как M.2: в Китае представили Mini SSD 1517

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Крошечный, как microSD, быстрый, как M.2: в Китае представили Mini SSD 1517

Современные карты памяти microSD крошечные, но довольно медленные. Накопители M.2 в ПК молниеносно быстрые, однако более крупные и полностью закрыты внутри корпуса. Теперь в Китае появился новый тип SSD, который может совместить преимущества обоих типов накопителей и уже готов дебютировать в портативных игровых консолях.

Китайский производитель памяти Biwin называет такой накопитель Mini SSD, хотя другой производитель использует название 1517. Размеры этого устройства составляют всего 15×17×1,4 мм (отсюда и название 1517) — он меньше монеты и лишь немного больше карты microSD. Для сравнения, карта Micro-SIM имеет размеры 12×15 мм, Nano-SIM 8,8×12,3 мм, а MicroSD 11x15x1 мм.

Крихітний, як microSD, швидкий, як M.2: у Китаї представили Mini SSD 1517
15×17 мм и 2 ТБ памяти: новый Mini SSD обгоняет microSD Express в 3 раза

Несмотря на такие компактные габариты, накопитель обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения до 3700 МБ/с и скорость записи до 3400 МБ/с через интерфейс PCIe 4.0 x2. Он доступен в версиях емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Крихітний, як microSD, швидкий, як M.2: у Китаї представили Mini SSD 1517
Mini SSD 1517: накопитель размером с SIM-карту, но со скоростью до 3700 МБ/с

Для сравнения: стандарт microSD Express поддерживает скорость максимум 985 МБ/с, тогда как полноразмерные карты SD Express могут достигать теоретических 3940 МБ/с — чуть больше, чем у 1517, но при этом они более чем в три раза больше Mini SSD.

Mini SSD 1517: накопичувач розміром із SIM-карту, але зі швидкістю до 3700 МБ/с
Mini SSD 1517: накопитель размером с SIM-карту, но со скоростью до 3700 МБ/с

Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 стала первой, поддерживающей стандарт microSD Express. Карты для нее быстро раскупили после анонса. Теперь логично, что портативные игровые консоли — одни из первых, кто начал тестировать Mini SSD.

Компания GPD показала слот под карту 1517 в своей портативной консоли Win 5 с мощным процессором AMD Strix Halo. Формат загрузки SSD здесь похож на лоток SIM-карты в смартфонах. Ожидается, что будущая OneXPlayer Super X получит аналогичный разъем, что значительно упростит расширение быстрой памяти на компактных устройствах.

Biwin заявляет, что Mini SSD можно использовать не только в игровых приставках, но и в ноутбуках, смартфонах, планшетах, камерах и других устройствах со слотом для карточек. Устройство имеет степень защиты IP68, что делает его интересным вариантом для флагманских смартфонов и экшн-камер.

В то же время 1517 пока не является официальным стандартом JEDEC, поэтому пока неизвестно, получит ли он глобальное распространение и поддержку у большого количества производителей.

Пока что официальной информации о цене Mini SSD и совместимых ридеров нет. Но учитывая компактность, быстродействие и возможность установки во множество устройств, эти накопители могут стать новым трендом в портативном гейминге и мобильной электронике.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti и 5080 SUPER — больше памяти, быстрые чипы, 5060 SUPER в планах
Ютубер охладил AMD Threadripper Pro 9995WX радиатором BMW M4 и вентиляторами Toyota Highlander
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процессора, 48 ядер GPU Xe3, но может не выйти
Microsoft Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD — консоли, облачные сервисы и другое
Разъем питания NVIDIA RTX 5090 сгорел с идеальным подключением во время игры в Wuchang
Процессор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
Вышла NVIDIA RTX 5050 для десктопов — с 8 ГБ GDDR6, по цене $250
«1080 Ti должна была стать звездой, а RTX 5050 украла шоу»: ютубер хотел доказать превосходство старого флагмана, но получилось наоборот
Micron представила первый в мире SSD PCI 6.0 со скоростью 28 000 МБ/с и накопитель на 245 ТБ
NVIDIA RTX 3080 Ti и AMD Ryzen 7 3800X за $30 — американец купил ПК в комиссионке
«Реанимация» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — случай преждевременной деградации процессора
NVIDIA RTX 50 Super появятся уже в этом году, — инсайдеры
Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми
SSD Team Group с кнопкой самоуничтожения — босс никогда не увидит вашей маленькой коллекции
Первые данные о линейке AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 и TDP 65 Вт
Lisuan представляет 6-нм видеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, но один маленький минус
NVIDIA RTX 5070 в процессоре ПК — Geekbench раскрывает GPU чипа N1X
Q-Code 92: сборка ПК за $20 000 не работает несмотря на многочисленные замены компонентов, включая материнскую плату
Видеокарта GeForce RTX 5050 Ti засветилась на сайте ZOTAC — преждевременный слив или ошибка?
Первая десктопная NVIDIA RTX 50 с 24 ГБ памяти выйдет в августе, — инсайдер
Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить