Strategy Analytics: рынок смартфонов в минувшем квартале вырос на 24% — Samsung укрепила лидерство, а Huawei вылетела из первой пятерки





Аналитики Strategy Analytics опубликовали свежую оценку мирового рынка смартфонов по итогам первого квартала 2021 года. Если вкратце, глобальная нехватка микросхем не отразилась на рынке смартфонов, который за квартал вырос на целых 24% — до 340 млн единиц.

Лидер рынка смартфонов — по-прежнему Samsung с долей рынка 23%. Южнокорейский гигант за год увеличил поставки с 58 млн до 77 млн. На втором месте находится Apple с долей рынка 17% и 57 миллионами отгруженных iPhone. С небольшим отставанием замыкает тройку лидеров Xiaomi, нарастившая продажи более чем в 1,5 раза — с 28 до 49 млн единиц. Ее доля составляет 15%.

В первую пятерку также попали китайские бренды Oppo и Vivo. В то же время Huawei, которая во втором квартале 2020 году вырвалась на первое место (в основном за счет завидных продаж в Китае) больше не входит в первую пятерку — она теперь вместе с другими в графе «Другие». К слову, все остальные производители вместе взятые поставили на рынок 82 млн смартфонов (24%) — на 23% меньше, чем годом ранее.